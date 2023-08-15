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İstanbul'da sürücü fren yerine gaza bastı: Şarküteri dükkanına girdi

Ümraniye ilçesinde dün akşam saatlerinde fren yerine gaza basan cip sürücüsü, bölgedeki bir iş yerine çarptı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekleme: 15.08.2023 - 12:47 Güncelleme: 15.08.2023 - 12:50 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da sürücü fren yerine gaza bastı: Şarküteri dükkanına girdi
Bir fren yerine gaz kazası daha...

Olay, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde dün akşam saat 20.00 sıralarında yaşandı.

Caddeden sola dönüş yapmak isterken fren yerine gaza basan bir cip sürücüsü önce çöp konteynerine daha sonra park halindeki bir araca çarptı.

İş yerinde hasar oluştu

Ardından kaldırıma çıkarak şarküteri dükkanına girdi.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"İlk başta çöp konteynerine, 2 arabaya çarpıyor"

İş yeri sahibi Furkan Cöne, "Dün talihsiz bir kaza yaşandı. Olaydan 5 dakika öncesinde arkadaşımla kapının önünde oturuyorduk. Ben o bölgede genel olarak otururum, müşterilerime bakarım. Ama şansa arkadaşım geldi. Bana dedi ki, 'Gel kapıda çay kahve içelim'. Dışarı çıktık, akabinde bir kadın aracıyla yukarıdan aşağı doğru inerken sola dönerken ayağı gaza takılı kalıyor. İlk başta çöp konteynerine, 2 arabaya çarpıyor. Ondan sonra işletmemizin içine giriyor. Çok şükür hiçbir şeyimiz yok. Sadece bayağı bir korktuk. Mallarımızda biraz zarar var. Daha hızlı gelmediği için şükrediyoruz. Bir an şükrediyoruz arkadaşımız iyi ki geldi." dedi.

İstanbul'da sürücü fren yerine gaza bastı: Şarküteri dükkanına girdi
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