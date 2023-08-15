İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 7 gözaltı

Terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı olan PYD/YPG içerisinde faaliyette bulunan şüphelileri tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.Dağlık alanlarda saklanan teröristler tek tek etkisiz hale getirilirken, örgütle bağlantılı olanlar da tespit ediliyor.Bu kapsamda şehir merkezlerinde de sık sık operasyonlar düzenleniyor.Son olarak İstanbul'da hareketlilik yaşandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Aramalarda, şüphelilerin terör örgütünün dijital materyalleriyle örgütsel dokümanlarında fotoğrafları olduğu tespit edildi.Daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan teröristlerin ifadelerinden yola çıkılarak tespit edilen adreslere operasyon yapıldı.Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.