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Beyaz Gazete
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İmamoğlu kararını verdi: Kılıçdaroğlu'na karşı pes etti...

Uzun süredir değişim çağrısı yapan fakat net bir çekilde ortaya çıkmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı pes etti. İmamoğlu, "Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum" diyerek İBB adaylığını resmen açıkladı.

İmamoğlu kararını verdi: Kılıçdaroğlu'na karşı pes etti...
Ekleme: 15.08.2023 - 12:08 Güncelleme: 15.08.2023 - 12:46 / Editör: Ozge Selin
İmamoğlu kararını verdi: Kılıçdaroğlu'na karşı pes etti...
Uzun süredir değişim çağrısı yapan fakat net bir çekilde ortaya çıkmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı pes etti. İmamoğlu İBB adaylığını resmen açıkladı

İMAMOĞLU ROTAYI YENİDEN İBB'YE ÇEVİRDİ

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilginin ardından 'değişim' tartışmalarının başladığı CHP'de sular durulmadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin ağır toplarıyla yaptığı 'zoom toplantısı' parti içinde büyük krize neden olurken, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki koltuk savaşı alevlenmişti. Kurultayda Kılıçdaroğlu'nu yenemeyeceğini anlayan İmamoğlu'ndan geri vites geldi. İmamoğlu rotayı yeniden İBB'ye çevirdi.

İmamoğlu kararını verdi: Kılıçdaroğlu'na karşı pes etti...

'KENDİMİ İSTANBUL İLE MÜHÜRLÜ KABUL EDİYORUM

Bugün basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu ''İstanbul'u kazanmak Türkiye'yi kazanmaktır. İstanbul ve Türkiye'nin kaderleri mühürlüdür. Ben de kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum.'' diyerek 2024 İBB adaylığını açıklamış oldu..

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Ekrem İmamoğlu'na ilettiği mesajı açıklamıştı. Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na 'Kararını ver belediye başkan adayı mısın, değil misin? Aday değilsen yerine İstanbul'a bir aday hazırlayacağım' dediğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na resti çekti: Kararını ver, yerine aday hazırlayacağım

CHP'ye yakınlığı ile bilenen Barış Yarkadaş söz konusu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'Kemal Kılıçdaroğlu partinin sonu gelmez, bir yere varmayan değişim tartışmalarından dolayı yorulduğunu, meşgul edildiğini, enerjisinin boşa harcandığını Ekrem İmamoğlu'na bir mesajla iletti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na 'Kararını ver. Belediye başkan adayı mısın, değil misin? Bu tartışmalar bu partiyi yoruyor. Aday değilsen İstanbul'a bir aday hazırlayacağım. İstanbul'u bu tartışmalara harcatmam.' dedi.

İmamoğlu kararını verdi: Kılıçdaroğlu'na karşı pes etti...

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İmamoğlu kararını verdi: Kılıçdaroğlu'na karşı pes etti...
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