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Foreign Policy: Türkiye, çok kutuplu savaş uçağı pazarına KAAN ile katıldı

Türkiye'nin, savaş uçağı üretimi pazarında kendi imza attığı jet ile yer aldığı belirtildi. ABD için "Uyum sağlamazsa geride kalacak" yorumu yapıldı.

Foreign Policy: Türkiye, çok kutuplu savaş uçağı pazarına KAAN ile katıldı
Ekleme: 15.08.2023 - 11:08 Güncelleme: 15.08.2023 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Foreign Policy: Türkiye, çok kutuplu savaş uçağı pazarına KAAN ile katıldı
Dünya çapında giderek artan sayıda ülkeler, kendi savaş uçağı üretim programını başlattı.

Bunlardan bazıları üretim için kolları sıvarken, diğerleri ise henüz planlama aşamasında bulunuyor.

Savaş jetinde çok kutuplu dönem

ABD merkezli Foreign Policy dergisi, savaş jeti pazarının çok kutuplu bir döneme girdiğini yazarken, Türkiye'nin yürüttüğü 5'inci nesil savaş uçağı programına değindi.

'F-35 ve ABD yeni rekabete ayak uydurabilecek mi?' sorusunun yöneltildiği analizde, jet motorlarının devlet başkanlarının görüşmelerinde önemli bir rol oynadığı kaydedildi.

Ulusal savaş uçakları geri dönüyor

Jet motorlarının yüksek profilli savaş uçağı veya tank satışlarıyla karşılaştırıldığında önemsiz gibi görünmesine rağmen, gelişmelerin ulusal savaş uçaklarının geri döndüğüne dair küresel bir eğilime işaret ettiği vurgulandı.

Foreign Policy: Türkiye, çok kutuplu savaş uçağı pazarına KAAN ile katıldı

Türkiye KAAN ile katıldı

Ortaya çıkan trende ilişkin Türkiye'nin konumundan bahsedilirken, 'KAAN savaş uçağı ile katıldılar.' denildi.

TUSAŞ'a göre KAAN, üstün hava hakimiyetini yeni silahlarla artırılmış havadan havaya muharebe menzili, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve tam vuruş, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü ile sağlıyor.

Öte yandan Güney Kore'nin, bu trendde KF-21 Boramae ile yer aldığı, Tayvan'ın Ching-Kuo ile geri dönüş yaptığı anımsatıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise kendi uçağını inşa etme hedefini bu yılın başlarında ortaya koyduğu ifade edildi. Suudi Arabistan'ın ise İtalya-İngiltere-Japonya ortaklığındaki savaş jeti programına katılabileceği aktarıldı.

ABD uyum sağlamazsa geride kalacak

Söz konusu analizde, 'Washington, diğer ülkelerin jetlerine güç sağlayan sistem ve teknolojilerin satışına öncelik vererek ayak uydurmazsa, ABD küresel savunma pazarında geride kalacak.' tespiti yapıldı.

İsrail'in, IAI Lavi programı 1987'de iptal edildikten sonra savaş uçağı üretemediği ve muhtemelen de üretmeyeceği belirtilerek, bunun gerekçesi Tel Aviv'in ABD uçaklarına öncelikli erişime sahip olması gösterildi.

KAAN savaş uçağı özellikleri

Kanat açıklığı: 14 metre
Uzunluk: 21 metre
Yükseklik: 6 metre
Azami hız: 1,8 Mach
Servis tavanı: 55.000 ft
Pozitif / negatif G limiti: +9g / 3,5g
Yüksek durumsal farkındalık
Optimize edilmiş pilot iş yükü
Muharebe hasar tespiti
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Foreign Policy: Türkiye, çok kutuplu savaş uçağı pazarına KAAN ile katıldı
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