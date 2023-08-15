FETÖ'ye 8 ilde eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ'ye gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 8 ilde terör örgütü FETÖ'nün 2013 yılında gerçekleştirilen KPSS'de yaptığı usulsüzlüklere yönelik soruşturmada 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2013 yılında gerçekleşen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince sızdırılması yönünde açılan soruşturma çerçevesinde 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, 2013 KPSS'ye ilişkin örgütün çalışma evinde kaldıkları, sınav sorularını temin ettikleri yönünde haklarında beyan bulunan 11 şüpheli ile soruların dağıtılmasında aracılık ettiği belirlenen 4 şüpheli için Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı alındığı bilgisi yer aldı.