CHP’li isimden İmamoğlu’na füze: Değişim entrika değildir

Çekmeköy 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Çetin Çapan, değişim tartışmalarına son noktayı koydu, “Değişim entrika değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ne bugün ne de gelecekte entrikalara teslim etmeyeceğiz” dedi.CHP Çekmeköy 6. Olağan Kongresi Turgut Özal Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Kongrede söz alan CHP'li Çetin Çapan, CHP'nin Türkiye'nin sigortası olduğunun altını çizdi ve “Değişim entrika değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ne bugün ne de gelecekte entrikalara teslim etmeyeceğiz. CHP kendi örgütü içinde yenilenecek, kurultay başlamışken bana bu koltuğu verin diyenlerle örgütümüz yarışıyor ve örgütümüz kazanacak” sözleriyle değişim tartışmalarına son noktayı koydu.Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişim adı altında ‘entrika çevirenlerin partisi' olmadığının altını çizen Çapan, değişim meselesinin koltuk olmadığını öne sürdü. CHP'nin kongre sürecinde baştan sona yenilendiğini söyleyen Çapan, Çekmeköy Eski İlçe Başkanı Hüseyin Kızıldaş'ın bu kongrede aday olmadığını vurguladı. Çapan, “Değişim, entrika değil, yenilenmedir. Birkaç saat öncesine kadar ilçe başkanı olan Hüseyin Kızıldaş şuan aday bile değil. Çekmeköy'ün sandık sonucuna göre yepyeni bir yönetimi olacak. İşte bu örgütün yenilenmesidir” sözleri ile de değişim isteyenleri entrika yapmakla suçladı.