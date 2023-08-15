Bolu'da orman yangını! Alevlere müdahale ediliyor

Yangın, sabah saatlerinde Göynük'e bağlı Güneyçalıca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güneyçalıca yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangın gözetleme kulelerinden fark edilen alevler, ekipleri harekete geçirdi. Bölgeye çevreden ilk müdahale için 22 arazöz ve 3 helikopter sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevler büyüdü.Yangını söndürmek için ekiplerin ve köylülerin çalışmaları sürüyor.