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Bakan Özhaseki açıkladı! 1086 konut sahiplerine teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’un Kağıthane ve Beyoğlu ilçelerinde kentsel dönüşüm kapsamında yaptığı 1086 konutu hak sahiplerine teslim etti. İstanbul'u afetlere karşı dirençli hale getireceklerini belirten Bakan Mehmet Özhaseki, “İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Kararlıyız; İstanbul’umuzdaki sağlıksız yapı stokunu vatandaşımızla el ele vererek kentsel dönüşümle yenileyeceğiz.” dedi.

Ekleme: 15.08.2023 - 12:56 Güncelleme: 15.08.2023 - 12:56 / Editör: Ozge Selin
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’un dört bir yanındaki riskli yapıları dönüştürmeye, vatandaşları sağlam ve güvenli konutlarına kavuşturmaya devam ediyor. Bakanlık, İstanbul’un Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi’nde 688 konut ile Beyoğlu’nun Sütlüce ve Örnektepe Mahalleleri'ndeki 398 konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti.

İstanbul'u afetlere karşı dirençli hale getireceklerini belirten Bakan Mehmet Özhaseki, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; ülkemizdeki sağlıksız yapı stokunu yenilemek ve vatandaşlarımıza güvenli hayat alanları inşa etmek için kentsel dönüşüm çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kağıthane ve Beyoğlu ilçelerinde yaptığımız toplam 1086 konutumuzu, çevre düzenlemesi ve çocuk oyun alanlarını da tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim ettik. Güle güle otursunlar. İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Kararlıyız; İstanbul’umuzdaki sağlıksız yapı stokunu vatandaşımızla el ele vererek kentsel dönüşümle yenileyeceğiz.” dedi.

İSTANBULLULAR KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN MUTLU

İstanbul Kağıthane’nin Yahya Kemal Mahallesi’nde ve Beyoğlu’nun Sütlüce ve Örnektepe Mahalleleri'nde yeni, sağlam ve güvenli yuvalarına kavuşan vatandaşlar, kentsel dönüşüm projesinde yer almaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Tüm İstanbulular’a kentsel dönüşüm çağrısında bulunan vatandaşlar, “Evlerimiz çok güzel, depreme dayanıklı, sağlam, mükemmel. Evlerimizde artık deprem korkusu yaşamadan rahatça uyuyabiliyoruz. Asansörlü, otoparklı, çevre düzenlemesi mükemmel, ayrıca oturma alanlarımız ve havuzlarımız var. Mutfağı, banyosu ve salonu çok kullanışlı ve güzel; yerlerden balkona kadar her şey üst düzey malzemeyle yapılmış. Kentsel Dönüşüm gerçekten güzel bir şey. İstanbul genelinde, Türkiye genelinde isterim ki herkes kentsel dönüşüme girsin, evlerini yaptırsınlar. Devletimizden ve TOKİ’den Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımıza ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
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