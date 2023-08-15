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Beyaz Gazete
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Baba-oğul restleşmesinde tansiyon yükseldi! Kılıçdaroğlu, aba altında sopa gösterdi

14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde tarihi bir hezimete uğrayan CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim tartışmaları devam ederken, CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş'tan çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na "Kararını ver belediye başkan adayı mısın, değil misin? Aday değilsen yerine İstanbul'a bir aday hazırlayacağım" diyerek resti çektiğini açıkladı.

Baba-oğul restleşmesinde tansiyon yükseldi! Kılıçdaroğlu, aba altında sopa gösterdi
Ekleme: 15.08.2023 - 09:44 Güncelleme: 15.08.2023 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Baba-oğul restleşmesinde tansiyon yükseldi! Kılıçdaroğlu, aba altında sopa gösterdi
14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde hezimete uğrayan CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' tartışmaları sürüyor.

ZOOM TOPLANTISI İNTERNETE DÜŞTÜ

Hatta Ekrem İmamoğlu artık söylem boyutunu bırakarak CHP Genel Başkanlığı için eylem boyutuna geçti ve parti içindeki büyük isimlerle yaptığı gizli zoom toplantısı internete düştü.

İmamoğlu'nun partinin ağır toplarıyla birlikte adeta paralel bir CHP oluşturduğu ve bir MYK toplantısı tadında bu isimlerle planlar yaptığı ortaya çıktı.

Baba-oğul restleşmesinde tansiyon yükseldi! Kılıçdaroğlu, aba altında sopa gösterdi

İMAMOĞLU'NUN ROTAYI İBB'YE ÇEVİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Gelinen noktada parti tabanında yeterli desteği göremeyen İmamoğlu, genel başkanlık isteğinden vazgeçtiği iddia edilmişti. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Ekrem İmamoğlu'na ilettiği mesajı açıkladı.

Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na 'Kararını ver belediye başkan adayı mısın, değil misin? Aday değilsen yerine İstanbul'a bir aday hazırlayacağım' dediğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na resti çekti: Kararını ver, yerine aday hazırlayacağım

Yarkadaş söz konusu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'Kemal Kılıçdaroğlu partinin sonu gelmez, bir yere varmayan değişim tartışmalarından dolayı yorulduğunu, meşgul edildiğini, enerjisinin boşa harcandığını Ekrem İmamoğlu'na bir mesajla iletti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na 'Kararını ver. Belediye başkan adayı mısın, değil misin? Bu tartışmalar bu partiyi yoruyor. Aday değilsen İstanbul'a bir aday hazırlayacağım. İstanbul'u bu tartışmalara harcatmam.' dedi.

Baba-oğul restleşmesinde tansiyon yükseldi! Kılıçdaroğlu, aba altında sopa gösterdi
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