Baba-oğul restleşmesinde tansiyon yükseldi! Kılıçdaroğlu, aba altında sopa gösterdi

14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde hezimete uğrayan CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' tartışmaları sürüyor.Hatta Ekrem İmamoğlu artık söylem boyutunu bırakarak CHP Genel Başkanlığı için eylem boyutuna geçti ve parti içindeki büyük isimlerle yaptığı gizli zoom toplantısı internete düştü.İmamoğlu'nun partinin ağır toplarıyla birlikte adeta paralel bir CHP oluşturduğu ve bir MYK toplantısı tadında bu isimlerle planlar yaptığı ortaya çıktı.Gelinen noktada parti tabanında yeterli desteği göremeyen İmamoğlu, genel başkanlık isteğinden vazgeçtiği iddia edilmişti. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Ekrem İmamoğlu'na ilettiği mesajı açıkladı.Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na 'Kararını ver belediye başkan adayı mısın, değil misin? Aday değilsen yerine İstanbul'a bir aday hazırlayacağım' dediğini açıkladı.Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na resti çekti: Kararını ver, yerine aday hazırlayacağımYarkadaş söz konusu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:'Kemal Kılıçdaroğlu partinin sonu gelmez, bir yere varmayan değişim tartışmalarından dolayı yorulduğunu, meşgul edildiğini, enerjisinin boşa harcandığını Ekrem İmamoğlu'na bir mesajla iletti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na 'Kararını ver. Belediye başkan adayı mısın, değil misin? Bu tartışmalar bu partiyi yoruyor. Aday değilsen İstanbul'a bir aday hazırlayacağım. İstanbul'u bu tartışmalara harcatmam.' dedi.