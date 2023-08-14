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Beyaz Gazete
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Zuckerberg'ten 'kafes dövüşü' açıklaması! Elon Musk ciddi değil

Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk ile yapacakları "kafes dövüşü" hakkında Musk’ın ciddi olmadığını belirtti.

Ekleme: 14.08.2023 - 11:44 Güncelleme: 14.08.2023 - 11:56 / Editör: Ozge Selin
Zuckerberg, X'e rakip olarak açtığı Threads platformu üzerinden paylaştığı mesajında, dövüş için Musk'a gerçek bir randevu teklifinde bulunduğunu kaydederek, 'Sanırım hepimiz Elon'un ciddi olmadığı konusunda hemfikiriz ve artık yolumuza devam etme zamanı.' değerlendirmesinde bulundu.

Musk'ın dövüş tarihi için karar vermediğine işaret eden Zuckerberg, 'Önce ameliyat olması gerektiğini söyledi. Şimdi de arka bahçemde pratik yapmayı öneriyor.' ifadesini kullandı.

Elon Musk ise Meta CEO'sunun açıklamalarına X platformu üzerinden, 'Zuck bir tavuk.' şeklinde yanıt verdi.

Musk, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, en erken tarihte dövüşmeye istekli olduğunu bildirmişti.

Musk, Zuckerberg'e 'Threads' adı verilen 'Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı' yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu. Zuckerberg de 22 Haziran'da sosyal medyada yaptığı paylaşımda 'kafes dövüşü' teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.
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