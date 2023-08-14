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Zonguldak'taki vahşetin detayları ortaya çıktı

Zonguldak'ta dün meydana gelen korkunç vahşetin detayları gün yüzüne çıktı. Rabia Çataklı'nın cinayet anında evde sela okuduğu, ifadesi esnasında da sadece tekbir getirdiği, polise ifade vermediği öğrenildi. Daha sonra ise Çataklı'nın sağlık kontrolü için muayene sırasında kendi serçe parmağını kopartarak yuttuğu aktarıldı.

Ekleme: 14.08.2023 - 09:31 Güncelleme: 14.08.2023 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
Zonguldak'taki vahşetin detayları ortaya çıktı
Zonguldak'ta dün saat 04.00 sıralarında Devrek İlçesi Çaydeğirmeni beldesindeki evde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Rabia Çataklı, annesi Şeyda Çataklı ve anneannesi Medine Küçükkuyu'ya uyurken baltayla saldırdı.

Çataklı, annesi ve anneannesini bıçakladıktan sonra cesetlerinden parçalar keserek camdan dışarı fırlattı.

Annesinin bedenini 110 parçaya ayırdı
Olay yerinde elinde baltayla yakalanan Rabia Çataklı tutuklanırken, olayla ilgili ortaya çıkan her detay tüyler ürpertiyor.

Cenazelere yapılan otopsilerde, cesetleri parçalamak için bıçak kullanıldığı tespit edildi.

Şeyda Çataklı'nın bedeninden 110 parça, anneaane Medine Küçükkaya'nın bedeninden ise 6 parça kesildiği belirlendi.

Zonguldak'taki vahşetin detayları ortaya çıktı

Zonguldak'taki vahşetin detayları ortaya çıktı
Cinayet anında evde sela okudu, ifade esnasında tekbir getirdi
Rabia Çataklı'nın cinayet anında evde sela okuduğu, ifadesi esnasında da sadece tekbir getirdiği, polise ifade vermediği öğrenildi.

Sağlık kontrolü için Devrek Devlet Hastanesi'ne götürülen Çataklı'nın, buradaki muayene sırasında kendi serçe parmağını ısırıp kopartarak yuttuğu öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçerken serçe parmağını koparıp yuttu
Otopsi işlemleri tamamlanan Çataklı ve Küçükkaya'nın cenazeleri, morgdan alınarak Çaydeğirmeni Beldesi'ne getirildi. Çataklı için belde merkezindeki aile evinin önünde helallik alındı.

Olayın acısını yaşayan yakınları, dua okunduğu esnada gözyaşı döktü. Yeni Camii'de kılınan cenaze namazına belde Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ve vatandaşlar katıldı.

Çataklı, Çataklıoğlu mezarlığında defnedildi. Anneanne Medine Küçükkaya ise Devrek'in Bakırcılar köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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Zonguldak'taki vahşetin detayları ortaya çıktı

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