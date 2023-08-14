Van'da trafik kazası: 3 ölü 3 yaralı

Van-Bitlis kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, F.A. yönetimindeki kamyonet, aynı yöne giden kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyonette bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü ile 2 kişi yaralandı. Yaralılar Gevaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kuskunkıran Tüneli yakınlarında, F.A. yönetimindeki kamyonet, aynı yöne giden M.Y. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gevaş Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.Çarpma sonucu kamyonette bulunan K.A, Z.Ç. ve Ö.Ç. hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü F. A ile N.Ç. ve S.Ç. yaralandı. Yaralılar tedavisi Gevaş Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.