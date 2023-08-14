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Tekirdağ'da ilginç olay! Pencereye yazı astı görenler şaşırdı kaldı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde apartman yönetimine kızan ev sahibi Mümin Sevgin, evin camına astığı yazıyla, yoldan geçenleri hayrete düşürüyor.

Ekleme: 14.08.2023 - 10:48 Güncelleme: 14.08.2023 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
Tekirdağ'da ilginç olay! Pencereye yazı astı görenler şaşırdı kaldı
Marmaraereğlisi ilçesinde sekiz daireden oluşan bir binanın 4. katındaki pencereye asılan ilginç yazıyı gören okumaya çalışıyor. Yağmur yağdığında çatıdan dairesine su aktığını iddia eden ev sahibi Mümin Sevgin, apartman yönetimine kızarak penceresine, 'Çatıya zarar verenlere karışmayız, yaptırmayız, para vermeyiz. İyi niyetli komşuları, çocuklarını, torunlarını vekilim Allah'a havale ettim' yazısı astı. Pencerede yazıyı gören vatandaşlar ise bu durumu hayretle karşılayarak, dakikalarca pencereye asılan yazıyı okumaya çalıştı.

Mahallede yaşayan vatandaşlardan Ahmet Vural, pencereye asılan ilginç yazının sebebini açıkladı. Vural, 'Bu binada oturan arkadaşların birçoğu müşterek parayı ödemiyorlar, binanın yönetimde olan kadın tek başına çalışıyor. O adam oraya yazmış o yazıyı, 'Benim çatı akıyor da çatıyı yapmıyorlar' diye. Sen müşterek masrafa katılmazsan ve toplanan para bittiyse o çatı yapılmaz' ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'da ilginç olay! Pencereye yazı astı görenler şaşırdı kaldı

Caddeden geçenlerin yazıyı okumak için sürekli apartmanlarına bakmasından bina sakinleri rahatsız olurken, vatandaşlar ise ilginç yorumlarda bulundu.
Yoldan geçen Şahin Bahçekapılı, 'Çok saçma bir yazı, ben de yazının amacını pek anlamadım ama herhalde ev sahibi rahatsızlığından dolayı yazmış olabilir pek bir fikrim yok benim de' dedi.

Yoldan geçen bir kadın ise, 'Anlamakta zorlandım ama enteresan, bir sıkıntı var muhakkak, sıkıntılı bir durum var. İyi bir şey değil sonuçta' ifadelerini kullandı. Başka bir kadın ise yazıya dikkatlice bakarak, 'Yamuk olmuş' yorumunda bulundu.

Yazıyı yazan ev sahibi Mümin Sevgin, penceresine astığı yazıyla ilgili şu anda açıklama yapmak istemediğini belirterek, yağışı sırasında apartmanın çatısından balkonuna akan yağmur sularının cep telefonuyla çektiği görüntüsünü gösterdi.

Tekirdağ'da ilginç olay! Pencereye yazı astı görenler şaşırdı kaldı
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