Sakarya'da sünnet düğününe katılan 60 vatandaş hastaneye başvurdu
Sakarya'da sünnet düğününde ikram edilen yemekten zehirlendiği değerlendirilen 60 kişi, kentteki hastanelere başvurdu.
Adapazarı ilçesi Rüstemler Mahallesi'ndeki bir sünnet düğününde ikram edilen yemeğin ardından 60 kişi mide ağrısı, ishal ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye başvuruda bulundu.
SÜNNET DÜĞÜNÜNE KATILAN 60 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesi'nde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi görenlerin bir bölümü taburcu edildi.
Tedavisi devam eden kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SÜNNET DÜĞÜNÜNE KATILAN 60 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesi'nde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi görenlerin bir bölümü taburcu edildi.
Tedavisi devam eden kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.