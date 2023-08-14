MSB duyurdu! 5 FETÖ'cü ve 1 PKK'lı sınırda yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan ve Suriye’den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin Hudut Kartalları tarafından yakalandığını açıkladı.
Yunanistan ve Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi Hudut Kartalları tarafından yakalandı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
MSB: 'Yunanistan ve Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ, 1'inin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.'