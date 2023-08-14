  • USD: 27,01 - 27,05
  • EURO: 29,68 - 29,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı; bugün hava nasıl olacak?

Ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara’nın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çankırı, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın ve Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ekleme: 14.08.2023 - 09:03 Güncelleme: 14.08.2023 - 09:09 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı; bugün hava nasıl olacak?
HAVA SICAKLIĞI: Marmara ile Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, diğer bölgelerde artmaya devam edecek, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve kuzey Ege'de kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve kuzey Ege'de kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR: KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısında ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

UYARILAR: KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısında ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK? MARMARA: Parçalı bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 33°C Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 30°C Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 30°C Parçalı bulutlu SAKARYA °C, 32°C Parçalı bulutlu

BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK? MARMARA: Parçalı bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 33°C Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 30°C Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 30°C Parçalı bulutlu SAKARYA °C, 32°C Parçalı bulutlu

EGE: Az bulutlu ve açık, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 42°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 33°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 38°C Az bulutlu

EGE: Az bulutlu ve açık, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 42°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 33°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 38°C Az bulutlu

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 45°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 35°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 41°C Az bulutlu ve açık MERSİN °C, 41°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 45°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 35°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 41°C Az bulutlu ve açık MERSİN °C, 41°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, kuzeybatısının parçalı bulutlu Çankırı çevreleri ile Eskişehir'in ve Ankara'nın kuzeybatısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 39°C Parçalı bulutlu, kuzeybatı çevreleri mevzi sağanak yağışlı ÇANKIRI °C, 41°C Parçalı bulutlu, sabah ve öğleden sonra mevzii sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 39°C Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı çevrelerin mevzi sağanak yağışlı KONYA °C, 40°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, kuzeybatısının parçalı bulutlu Çankırı çevreleri ile Eskişehir'in ve Ankara'nın kuzeybatısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 39°C Parçalı bulutlu, kuzeybatı çevreleri mevzi sağanak yağışlı ÇANKIRI °C, 41°C Parçalı bulutlu, sabah ve öğleden sonra mevzii sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 39°C Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı çevrelerin mevzi sağanak yağışlı KONYA °C, 40°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 37°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kısa süreli sağanak yağışlı DÜZCE °C, 34°C Parçalı bulutlu KASTAMONU °C, 37°C Parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 26°C Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 37°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kısa süreli sağanak yağışlı DÜZCE °C, 34°C Parçalı bulutlu KASTAMONU °C, 37°C Parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 26°C Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 38°C Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 29°C Parçalı bulutlu TOKAT °C, 38°C Parçalı bulutlu TRABZON °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 38°C Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 29°C Parçalı bulutlu TOKAT °C, 38°C Parçalı bulutlu TRABZON °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 41°C Az bulutlu ve açık VAN °C, 32°C Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 41°C Az bulutlu ve açık VAN °C, 32°C Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 45°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 44°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 43°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 46°C Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 45°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 44°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 43°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 46°C Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA: Batı Karadeniz'de fırtına, Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. KARADENİZ Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 batısı 7 öğle saatlerinden sonra 8 , Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatı, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz 2,0 ila 3,0m yer yer 3,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta. MARMARA Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu,

Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi EGE Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan akşam saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuzeyi 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

DENİZLERDE HAVA: Batı Karadeniz'de fırtına, Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. KARADENİZ Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 batısı 7 öğle saatlerinden sonra 8 , Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatı, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz 2,0 ila 3,0m yer yer 3,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta. MARMARA Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu,

Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi EGE Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan akşam saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuzeyi 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 akşam saatlerinde 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi VAN GÖLÜ Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.
Yerel seçim çağrısını reddeden İYİ Parti’ye MHP'den sert yanıt: Teröristlerle aynı evi paylaşanlar komşuluktan kaçıyor
BBP Genel Başkanı Destici'den 'çocukların cinsiyetini değiştiren doktorlar' skandalına sert tepki: Cinayetten hiçbir farkı yok
KADEM'den çocukların cinsiyetini değiştiren doktorlar için çağrı: Derhal görevden uzaklaştırılmalılar
İlk kez ev sahibi olacaklara yeni konut kredisi geliyor: 180 ay vade ve yüzde 1,20 faiz masada
Muhalefette kaos! İYİ Partili Turhan Çömez ve CHP'li Gaye Usluer canlı yayında birbirine girdi: İpler iyice koptu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan baş döndüren diplomasi trafiği: Ülke liderleri ile ayrı ayrı görüşecek
Eve dönüşte kazan kazan dönemi! Başkan Erdoğan talimat verdi: Sığınmacılara Halep modeli
CHP'li İBB bildiğiniz gibi! Reklam var metro yok
Kılıçdaroğlu yönetimini topa tutan Tanju Özcan 'yerel seçimlerde CHP'yi hüsran bekliyor' deyip duyurdu: İstanbul ve Ankara kaybedilecek
Fondaş Sözcü bildiğiniz gibi! Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne getirilen Ömer Faruk Belviranlı'yı liyakatsizlikle suçladı
Başkan Erdoğan'dan Hacı Bektaş-ı Veli mesajı
Danimarka'da Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenlendi
Semih Yalçın'dan İYİ Parti'nin ittifak yanıtına tepki: Millet faturayı yanlış algılayıp reddedenlere çıkarır
Bakan Vedat Işıkhan emekli maaş artışı için ekim ayını işaret etti
Malatya beşik gibi sallanıyor! Bir deprem daha...
Beşiktaş'ta tadilat yapılan binada çökme!
Bakan Yerlikaya: Biri turuncu kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun hizmet siyaseti! İETT'de sıradan bir gün: Otobüsten dumanlar yükseldi
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan adaylık çıkışı: Parasını kestiği Halk TV’ye konuştu!
FETÖ'cü Necmeddin Özmen yakalandı
Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı; bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı; bugün hava nasıl olacak?

Şehit Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş: Şehit olmak benim amacım

Şehit Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş: Şehit olmak benim amacım

Bayrampaşa'da kedilerin zehirlendiği iddiası ortalığı ayağa kaldırdı!

Bayrampaşa'da kedilerin zehirlendiği iddiası ortalığı ayağa kaldırdı!

Zonguldak'ta cinnet geçiren kadın annesi ve anneannesini baltayla öldürdü

Zonguldak'ta cinnet geçiren kadın annesi ve anneannesini baltayla öldürdü

Tarlada heyecanlandıran keşif: Pulluğa Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mozaik takıldı

Tarlada heyecanlandıran keşif: Pulluğa Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mozaik takıldı

Bir telefonla 8 milyon lirasını kaptırdı: Dolandırıcılardan inanılmaz tuzak!

Bir telefonla 8 milyon lirasını kaptırdı: Dolandırıcılardan inanılmaz tuzak!