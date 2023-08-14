Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı; bugün hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ile Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, diğer bölgelerde artmaya devam edecek, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve kuzey Ege'de kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve kuzey Ege'de kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.UYARILAR: KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısında ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.UYARILAR: KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısında ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK? MARMARA: Parçalı bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 33°C Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 30°C Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 30°C Parçalı bulutlu SAKARYA °C, 32°C Parçalı bulutluBÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK? MARMARA: Parçalı bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 33°C Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 30°C Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 30°C Parçalı bulutlu SAKARYA °C, 32°C Parçalı bulutluEGE: Az bulutlu ve açık, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 42°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 33°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 38°C Az bulutluEGE: Az bulutlu ve açık, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 42°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 33°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 38°C Az bulutluAKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 45°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 35°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 41°C Az bulutlu ve açık MERSİN °C, 41°C Az bulutlu ve açıkAKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 45°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 35°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 41°C Az bulutlu ve açık MERSİN °C, 41°C Az bulutlu ve açıkİÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, kuzeybatısının parçalı bulutlu Çankırı çevreleri ile Eskişehir'in ve Ankara'nın kuzeybatısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 39°C Parçalı bulutlu, kuzeybatı çevreleri mevzi sağanak yağışlı ÇANKIRI °C, 41°C Parçalı bulutlu, sabah ve öğleden sonra mevzii sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 39°C Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı çevrelerin mevzi sağanak yağışlı KONYA °C, 40°C Az bulutlu ve açıkİÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, kuzeybatısının parçalı bulutlu Çankırı çevreleri ile Eskişehir'in ve Ankara'nın kuzeybatısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 39°C Parçalı bulutlu, kuzeybatı çevreleri mevzi sağanak yağışlı ÇANKIRI °C, 41°C Parçalı bulutlu, sabah ve öğleden sonra mevzii sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 39°C Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı çevrelerin mevzi sağanak yağışlı KONYA °C, 40°C Az bulutlu ve açıkBATI KARADENİZ: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 37°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kısa süreli sağanak yağışlı DÜZCE °C, 34°C Parçalı bulutlu KASTAMONU °C, 37°C Parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 26°C Parçalı bulutluBATI KARADENİZ: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 37°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kısa süreli sağanak yağışlı DÜZCE °C, 34°C Parçalı bulutlu KASTAMONU °C, 37°C Parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 26°C Parçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 38°C Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 29°C Parçalı bulutlu TOKAT °C, 38°C Parçalı bulutlu TRABZON °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 38°C Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 29°C Parçalı bulutlu TOKAT °C, 38°C Parçalı bulutlu TRABZON °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 41°C Az bulutlu ve açık VAN °C, 32°C Az bulutlu ve açıkDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 41°C Az bulutlu ve açık VAN °C, 32°C Az bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 45°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 44°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 43°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 46°C Az bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 45°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 44°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 43°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 46°C Az bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVA: Batı Karadeniz'de fırtına, Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. KARADENİZ Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 batısı 7 öğle saatlerinden sonra 8 , Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatı, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz 2,0 ila 3,0m yer yer 3,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta. MARMARA Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu,Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi EGE Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan akşam saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuzeyi 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.DENİZLERDE HAVA: Batı Karadeniz'de fırtına, Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. KARADENİZ Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 batısı 7 öğle saatlerinden sonra 8 , Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatı, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz 2,0 ila 3,0m yer yer 3,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta. MARMARA Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu,Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi EGE Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan akşam saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuzeyi 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.AKDENİZ Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 akşam saatlerinde 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi VAN GÖLÜ Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.