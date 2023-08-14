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Beyaz Gazete
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Koltuk pazarlığında son durum: İmamoğlu daha fazla direnemedi...

14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan ağır yenilginin ardından "değişim" tartışmalarının başladığı CHP'de sular hiç durulmadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin ağır toplarıyla yaptığı "zoom toplantısı" parti içinde büyük krize neden olurken, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki koltuk savaşı alevlenmişti. Değişim tartışmaları gölgesinde adrese teslim mesajlar veren Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için İBB'yi işaret etmişti. CHP yandaşı Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın iddiasına göre; İmamoğlu, "İstanbul'u kaybedemeyiz" diyecek ve yeniden İBB başkanlığına aday olacağının işaretini verecek.

Koltuk pazarlığında son durum: İmamoğlu daha fazla direnemedi...
Ekleme: 14.08.2023 - 11:10 Güncelleme: 14.08.2023 - 11:32 / Editör: Ozge Selin
Koltuk pazarlığında son durum: İmamoğlu daha fazla direnemedi...
Seçim hezimetinden bu yana 'istifa' ve 'değişim' çağrılarına direnen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zaman kazanmak için peş peşe tavizler verdi.

28 Mayıs sonrası 'değişim' ateşini yakan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile peş peşe görüşmeler yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, orta yolu bulabilmek için Gökhan Günaydın'ı grup başkanvekili yapmayı kabul etmişti. İmamoğlu'nun en yakınındaki isim olan Günaydın'ın bu göreve getirilmesi, pazarlık sürecini de belgelemiş oldu.

Kılıçdaroğlu'nun bu tavizine rağmen İmamoğlu geri adım atmazken, bu süreçte parti tabanından da 'istifa' çağrıları katlanarak artmıştı

Büyük krizin önüne geçemeyeceğini gören Kılıçdaroğlu, 'gemiyi limana sağlam bir şekilde yanaştıracağını' söyleyerek yoruma açık bir vaatte bulundu. Kılıçdaroğlu'nun zaman kazanmak için ortaya attığı 'gemiyi limana yanaştırma' söylemi de kamuoyundaki baskıları azaltmaya yetmedi.

UMUDU TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLADI

Aradan geçen yaklaşık 2.5 aylık süreçte bir türlü değişim baskısından kurtulamayan Kılıçdaroğlu, son çare olarak tüzük değişikliği vaadini ortaya atmıştı

Birçok antidemokratik madde içeren mevcut tüzüğü 2018'de hayata geçirerek partideki tek adam yönetimini pekiştiren Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimlerinin ardından örgütlerdeki huzursuzluğun zirve yapması üzerine bu konuda da geri adım atmaya hazırlanıyor.

KOLTUK PAZARLIĞINDA SON DURUM

İmamoğlu'ndan geri vites:

CHP yandaşı Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın iddiasına göre; İmamoğlu, "İstanbul'u kaybedemeyiz" diyecek ve yeniden İBB başkanlığına aday olacağının işaretini verecek.

Ancak CHP'de genel başkanlık değişiminin gerekli olduğuna da vurgu yapacak. "Değişim olmazsa yerel seçimde risk doğabilir" görüşünü dillendirecek...

Bu doğrultuda İmamoğlu, ilçe kongrelerinde ağırlığını koyuyor. Dün İstanbul'da yapılan 12 ilçe kongresinde il delegelerinin çoğunluğu değişimcilerden oluştu.
Koltuk pazarlığında son durum: İmamoğlu daha fazla direnemedi...
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