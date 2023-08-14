Kocaeli'de TMO patlamasında can kaybı 2 oldu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde geçtiğimiz günlerde büyük bir patlama yaşandı.Toprak Mahsulleri Ofisi'nin silolarında yaşanan olayda, 13 işçi yaralandı.Körfez'in birçok kesiminden duyulan patlama sesi, büyük korkuya neden oldu.Bölgeye sevk edilen ekipler, 3'ü ağır yaralanan işçileri hastaneye sevk etti.Yaralılardan 6'sı taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan Ekrem Kalkan, 9 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.Durumu ciddiyetini koruyan Elif Dayıoğlu’ndan da acı haber geldi.Dayıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acı olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükselmiş oldu.4 yaralının ise Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.