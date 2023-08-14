Kemal Kılıçdaroğlu TİP’i de fonlamış: CHP’li gazeteciden dikkat çeken 30 milyon TL iddiası!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birbirine benzemeyen 8 partiyi topladı. Sırf cumhurbaşkanı adayı gösterilebilmek için bakanlık ve vekillik dağıttı.Ancak hem koalisyon ortakları hem de ona destek veren diğer diğer ittifaklar, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hüsranı yaşadı. Onların arasında, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak kuran Türkiye İşçi Partisi de vardı.Seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren, ancak aldığı oy oranı düşen Türkiye İşçi Partisi ile gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı.CHP'ye verdiği destekle bilinen gazeteci Bahar Feyzan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim döneminde dağıttığı paraları gün yüzüne çıkardı.Yazısında, 'TİP, seçimlerinden yüzde 1.73 oranında oy alabilen, CHP'nin kötü bir iştirakine dönüştü. Üstelik 30 milyon TL de havaya gitti!' iddiasını ortaya attı.Seçim döneminde küçük ortaklarına milletvekili dağıtan, sırf adaylık konusunda destek alabilmek için yüzde 1 oy alabilen partilere bakanlık veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun böylece TİP'i de fonladığı ortaya çıktı.CHP yandaşı Bahar Feyzan, 'Türkiye genelinde kampanya yapmak için para lazım. TİP'in hedefledikleri kitleye ulaşmak istediği sermayede, CHP BANK'tan gelmiş. TİP, seçimlerinden yüzde 1.73 oranında oy alabilen, CHP'nin kötü bir iştirakine dönüştü. Üstelik 30 milyon TL de havaya gitti!' ifadelerini kullandı.Bahar Feyzan'ın iddiaları üzerine sosyal medyadan TİP'e tepki yağdı. Bunun üzerine harekete geçen TİP, yaptığı açıklamada Feyzan'ın iddialarını yalanladı.'Bahar Feyzan adlı kişinin, partimizin seçim döneminde CHP'den 30 milyon TL aldığına dönük iftirası hakkında parti avukatlarımız suç duyurusunda bulunacak ve hem kendisine hem de bu iftirayı yayanlara manevi tazminat davası açılacaktır' ifadeleri kullanıldı.TİP'in iddiaları yalanlaması üzerine Bahar Feyzan sosyal medyadan 'Hodri meydan' çağrısı yaptı.'Çok iyi tanıdıkları ama nedense kızınca hitapta hemen adlı kişi olan benim açımdan, TİP adlı partinin hukuki haklarını kullanması sonuna kadar meşrudur.Bu vesileyle partinin bütün hesapları detaylı olarak açılmış olur ve seçim süreci yapılan tüm harcamaların hesabını görmüş oluruz. Ben varım!' açıklamasını yaptı.Yerel seçim çağrısını reddeden İYİ Parti'ye MHP'den sert yanıt: Teröristlerle aynı evi paylaşanlar komşuluktan kaçıyor