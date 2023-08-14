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Beyaz Gazete
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Kemal Kılıçdaroğlu TİP’i de fonlamış: CHP’li gazeteciden dikkat çeken 30 milyon TL iddiası!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim döneminde destek toplamak için bakanlık ve milletvekilliği dağıttı. Yüzde 1 bile oy alamayan partilerle koalisyon ortaklığı yaptı. Ancak seçimlerde hüsrana uğradı. CHP'li gazeteci Bahar Feyzan'ın iddiası ise ortalığı karıştırdı… Feyzan, seçimlerde HDP ile ittifak kuran TİP'in CHP'den 30 milyon TL aldığını yazdı. "30 milyon TL havaya gitti" ifadesini kullandı. İddiaları yalanlayan ve dava açacağını söyleyen TİP'e ise hodri meydan çağrısı yaptı: Ben varım!

Kemal Kılıçdaroğlu TİP’i de fonlamış: CHP’li gazeteciden dikkat çeken 30 milyon TL iddiası!
Ekleme: 14.08.2023 - 09:21 Güncelleme: 14.08.2023 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu TİP’i de fonlamış: CHP’li gazeteciden dikkat çeken 30 milyon TL iddiası!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birbirine benzemeyen 8 partiyi topladı. Sırf cumhurbaşkanı adayı gösterilebilmek için bakanlık ve vekillik dağıttı.

HDP İLE İTTİFAK YAPMIŞLARDI!

Ancak hem koalisyon ortakları hem de ona destek veren diğer diğer ittifaklar, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hüsranı yaşadı. Onların arasında, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak kuran Türkiye İşçi Partisi de vardı.

CHP'Lİ GAZETECİ BOMBAYI PATLATTI

Seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren, ancak aldığı oy oranı düşen Türkiye İşçi Partisi ile gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı.

CHP'ye verdiği destekle bilinen gazeteci Bahar Feyzan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim döneminde dağıttığı paraları gün yüzüne çıkardı.

Yazısında, 'TİP, seçimlerinden yüzde 1.73 oranında oy alabilen, CHP'nin kötü bir iştirakine dönüştü. Üstelik 30 milyon TL de havaya gitti!' iddiasını ortaya attı.

Kemal Kılıçdaroğlu TİP’i de fonlamış: CHP’li gazeteciden dikkat çeken 30 milyon TL iddiası!

'CHP BANK' VURGUSU!

Seçim döneminde küçük ortaklarına milletvekili dağıtan, sırf adaylık konusunda destek alabilmek için yüzde 1 oy alabilen partilere bakanlık veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun böylece TİP'i de fonladığı ortaya çıktı.

CHP yandaşı Bahar Feyzan, 'Türkiye genelinde kampanya yapmak için para lazım. TİP'in hedefledikleri kitleye ulaşmak istediği sermayede, CHP BANK'tan gelmiş. TİP, seçimlerinden yüzde 1.73 oranında oy alabilen, CHP'nin kötü bir iştirakine dönüştü. Üstelik 30 milyon TL de havaya gitti!' ifadelerini kullandı.

TİP'TEN JET YALANLAMA

Bahar Feyzan'ın iddiaları üzerine sosyal medyadan TİP'e tepki yağdı. Bunun üzerine harekete geçen TİP, yaptığı açıklamada Feyzan'ın iddialarını yalanladı.

'Bahar Feyzan adlı kişinin, partimizin seçim döneminde CHP'den 30 milyon TL aldığına dönük iftirası hakkında parti avukatlarımız suç duyurusunda bulunacak ve hem kendisine hem de bu iftirayı yayanlara manevi tazminat davası açılacaktır' ifadeleri kullanıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu TİP’i de fonlamış: CHP’li gazeteciden dikkat çeken 30 milyon TL iddiası!

HODRİ MEYDAN ÇIKIŞI

TİP'in iddiaları yalanlaması üzerine Bahar Feyzan sosyal medyadan 'Hodri meydan' çağrısı yaptı.

'Çok iyi tanıdıkları ama nedense kızınca hitapta hemen adlı kişi olan benim açımdan, TİP adlı partinin hukuki haklarını kullanması sonuna kadar meşrudur.

Bu vesileyle partinin bütün hesapları detaylı olarak açılmış olur ve seçim süreci yapılan tüm harcamaların hesabını görmüş oluruz. Ben varım!' açıklamasını yaptı.

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