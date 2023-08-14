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'KAAN için Pakistan ile anlaşma imzalanmak üzere'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan’ın KAAN Milli Muharip Uçak Programı’na katılımı için anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu açıkladı.

'KAAN için Pakistan ile anlaşma imzalanmak üzere'
Ekleme: 14.08.2023 - 11:18 Güncelleme: 14.08.2023 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
'KAAN için Pakistan ile anlaşma imzalanmak üzere'
Bakan Güler tarafından yapılan açıklamada, “F-35'i bize vermediler. Bu bizi kendi uçağımızı yapmakta teşvik etti. Bir nevi bize iyilik yaptılar. Biz de KAAN'ı üretiyoruz. Dost ve kardeş ülkeler de bu projeye ortak olmak için çaba harcıyorlar. Azerbaycan ile anlaşma imzalandı, Pakistan ile de imzalanmak üzere, başka ülkeler de var. Onlar da gelecekler.” ifadelerine yer verildi.

Kısa süre önce yer testlerine başlayan KAAN Savaş Uçağı için Azerbaycan tarafından kritik bir karar alındı. Alınan karar doğrultusunda Türkiye ile Azerbaycan, Milli Muharip Uçak KAAN'ın geliştirilmesi için iş birliği anlaşması imzaladı.

Konuyla ilgili olarak IDEF'23 esnasında, ‘Milli Muharip Uçak Geliştirme İş Birliği İmza Töreni' gerçekleştirildi. Anlaşma, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile TUSAŞ arasında imzalandı.

'KAAN için Pakistan ile anlaşma imzalanmak üzere'

MMU KAAN'ın Ayrıntılı Program Takvimi

Milli Muharip Uçak KAAN'ın T0 denilen başlangıç şartlarının yerine getirildiği tarih, 2018.

Faz-1 Aşama-1 kapsamında, 2018-2022 yılları arasında KAAN'ın ön dizayn faaliyetleri icra edildi.

Milli Muharip Uçak KAAN'ın T0 denilen başlangıç şartlarının yerine getirildiği tarih, 2018.

Faz-1 Aşama-2 kapsamında ise 2022-2029 döneminde, MMU KAAN'ın detay tasarım ve kalifikasyon faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda KAAN; 2023 yılında hangardan çıkış yaptı. 2026 yılına kadar, 3 adet prototipin üretilmesi hedefleniyor.

'KAAN için Pakistan ile anlaşma imzalanmak üzere'

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek Blok-10 konfigürasyonunun ise 2029 yılına kadar geliştirilmesi hedefleniyor.

Faz-2 kapsamında üretilecek 10 adet TF-X Blok-1 savaş uçağı, 2030-2033 yılları arasında Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Ancak Türk Hava Kuvvetleri tarafından açıklanan bu tarih, TUSAŞ tarafından 2028 olarak revize edildi.

2034-2040 yılları arasındaki Faz-3 kapsamında ise diğer TF-X bloklarının geliştirilmesi ve seri üretim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu tarih de TUSAŞ tarafından 2030 olarak revize edildi.

Beyaz Gazete ekibi Türkiye'nin ilk savaş uçağı 'Milli Muharip Uçak(MMU)'ı sizler için yerinde incelemiş ve tanıtmıştı. TUSAŞ Kaan, proje adıyla Milli Muharip Uçak'a dair detaylı bilgi sahibi olmak için aşağıda yer alan videoları izleyebilirsiniz.



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