İzmir'de deprem meydana geldi

AFAD'dan gelen son deprem bilgilerine göre; Ege Denizi İzmir Körfezi'nde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre; saat 08.05'te merkez üssü Ege Denizi İzmir Körfezi olan 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 10.2 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, İzmir'in Foça ilçesi başta olmak üzere diğer ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.