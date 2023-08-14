İSKİ duyurdu: 7 ilçede su kesintisi yaşanacak! 20 saat sular akmayacak

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.Yapılması planlanan bu su kesintisine göre;bir ilçeye ise 20 saat su verilmeyeceği açıklandı. İşte 14 Ağustos 2023 elektrik kesintisi yaşayacak ilçelere dair merak edilenler.

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı.Arnavutköy, Ataşehir, Esenler, Sultanbeyli, Beykoz, Başakşehir ve Fatih'in bazı mahallelerine su verilemeyecek.Başakşehir ilçesinde ise abonelere gönderilen mesajda, 20 saat süre ile su kesintisi yapılacağı duyuruldu.Buna göre Ziya Gökalp, Başakşehir, Kayabaşı ve İkitelli OSB mahallerini kapsayan kesinti, 15 Ağustos Salı günü saat 10.00'da başlayacak ve 16 Ağustos Çarşamba günü saat 16.00'da sona erecek.