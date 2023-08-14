Hakkari'deki orman yangınında 3'üncü gün: Kısmen kontrol altında

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele veriyor.Yangın haberi bu kez Hakkari'den geldi.Hakkari’ye 45 kilometre uzaklıktaki Kavaklı bölgesine bağlı Çeltik köyünde çıkan orman yangında üçüncü güne girildi.Yangının bugün Çeltik köyüne ulaşması üzerine bölgeye giden Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri, köy sakinlerinin de desteğiyle yangına kısmi müdahalede bulundu.Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangının köylere ulaşan kolu söndürülse de dağlık alandaki yangına hala müdahale edilmediği öğrenildi.