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Beyaz Gazete
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Gaziantep'te vahşet: Sokağa bırakılan bebek öldü, cesedini köpekler parçaladı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Kızılhisar mevkiinde, bir üst geçidin altında köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Ekleme: 14.08.2023 - 13:51 Güncelleme: 14.08.2023 - 13:52 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Kızılhisar mevkiinde dün öğle saatlerinde köprüden geçen bir vatandaş, boş arazide sahipsiz sokak köpeklerinin bir şeyler yediğini fark etti.

Daha sonra poşetin içerisinde bebek olduğunu fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sokağa bırakılan talihsiz bebek öldü
İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, poşete koyulmuş olan bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bebeğin cansız bedeninin bir kısmının köpekler tarafından parçalandığı ve vücudunun kurtlandığı öğrenilirken, yeni doğmuş bebeğin tahminen iki gün önce boş araziye terk edildiği iddia edildi.

Gaziantep'te kan donduran olay
Cesedini sokak köpekleri parçaladı
Yeni doğduğu tespit edilen bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken jandarma, bebeği atanları bulmak için çalışma başlattı.
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