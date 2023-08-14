Diyanet, Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı

İstanbul'un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakçı, sık sık sosyal medya paylaşımları ile gündeme geliyor.Konakçı'nın son paylaşımında, Hatay'a ilişkin ifadeleri tepki çekti.Diyanet inceleme başlattıDiyanet İşleri Başkanlığı, din görevlisi Halil Konakçı hakkında inceleme yapılacak.Konakçı, paylaşımında, “Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar.Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan ‘Allahü ekber’ diye okundu 1938’e kadar. 1938’de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar.” ifadelerini kullanmıştı.