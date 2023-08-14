CHP'li Berhan Şimşek haddini aştı! Başkan Erdoğan'ı hedef aldı!

Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan 7'li koalisyon ortaklarından CHP ve İYİ Parti'de her geçen gün başka bir kriz patlak veriyor. 2024 yerel seçimlerine aylar kala iki parti arasında karşılıklı restleşmeler başladı.Son olarak CHP'nin 22. dönem Milletvekili Berhan Şimşek SZC TV canlı yanında, CHP ve İYİ Parti arasındaki gerilim nedeniyle Başkan Erdoğan'ı örnek vererek hadsiz sözler sarf etti. 1994'te yapılan yerel seçimler ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan Şimşek, Ekrem İmamoğlu ile Erdoğan'ı kıyasladı.Şimşek, "94 yılında Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'u almamıştır. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oyun %37-40'ı ile seçilmiştir. Niye 5 parti ayrı ayrı girdi" ifadelerini kullandı.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurmayları yerel seçime tek parti olarak girme taleplerini dillendirirken, Akşener ise 26 Ağustos'ta CHP ile ipleri tümden koparmaya hazırlık yaptığı iddia edildi.Akşener, hezimete uğradıkları genel seçim sonrası CHP ile yapılan ittifaktan duyduğu pişmanlığı dile getirip, "CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Cesaret edemedik, savaşmadık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu" ifadelerini kullanmıştı.Öte yandan, İYİ Parti’ye ‘ittifak’ göndermesinde bulunan Şimşek, “Önümüzdeki seçimde partiler iş birliği yaparak girmezlerse seçimlerin sonucu bugünden bellidir” dedi.