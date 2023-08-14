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CHP’li belediyeden görülmemiş uygulama! Sosyal tesiste ücretli tuvalet

Halkçılıktan ve sosyal belediyecilikten bahseden CHP’li Datça Belediyesi, görülmemiş bir uygulamaya imza attı. Halka hizmeti göz ardı eden CHP’li belediye, denize nazır açtığı sosyal tesisteki ücretsiz olan tuvaletleri 3 lira yaptı. Üstelik girişe de jetonlu turnike koydu.

CHP’li belediyeden görülmemiş uygulama! Sosyal tesiste ücretli tuvalet
Ekleme: 14.08.2023 - 09:53 Güncelleme: 14.08.2023 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
CHP’li belediyeden görülmemiş uygulama! Sosyal tesiste ücretli tuvalet
CHP'li Datça Belediyesi, iki yıl önce limanda sosyal tesis açtı. Belediyenin denize nazır tesisinde eskiyen tuvaletler yenilendi. Ancak sosyal tesislerdeki yeni bir uygulama hem şaşkınlık yarattı, hem de vatandaşlar tarafından büyük tepki topladı.

Halkçı anlayışla hizmet ettiğini öne süren CHP'li belediye, tesisteki tuvaletleri ücretli yaptı. Eskiden ücretsiz olan tuvaletlere girişi 3 TL olarak belirleyen belediye, girişe de jetonlu turnike koydu.

MİLLETİN DEF-İ HACETİNE GÖZ DİKİLİR Mİ?

Belediyenin denize nazır ücretli tuvalet uygulaması vatandaşlar tarafından tepki topladı. Şikayetlerini sosyal medyadan dile getiren vatandaşlar, belediyeye sitem etti.

CHP’li belediyeden görülmemiş uygulama! Sosyal tesiste ücretli tuvalet

Uygulamanın halka hizmet anlayışından uzak olduğu kaydeden vatandaşlar şu ifadeleri kullandı: "Düşünebiliyor musunuz, bir cafe ya da restorana oturuyor, yiyor içiyor, tuvalete gidince para ödüyorsunuz. Olacak iş değil. Datça'da oldu. Denize nazır tuvalet 3 lira. Ama yanınızda bozuk para olması gerekiyor. Yoksa altınıza kaçırabilirsiniz! Malum çok sıcak günlerden geçiyoruz. Hararetten sık sık sıvı içecek tüketiyoruz. Doğal olarak böbrekler çalışıyor ve tuvalet ihtiyacı doğuyor. Cebinde 3 lira bozuk para yoksa vay haline. Prostatın varsa geçmiş olsun. İnsaf yahu. Milletin def-i hacetine göz dikilir mi? Tesise gelen oradan geçen biri değil, müşteri. Müşteri zaten yediğinin içtiğinin parasını ödüyor, bir de tuvalete neden ödesin? Yetkililerin buna bir çözüm bulması gerekmiyor mu? Kadın, erkek ve engelli tuvaleti olmayan işletmeye ruhsat vermeyen belediye, önce kendi tesisini denetlemeli ve kurallara uyarak örnek olmalıdır. Merak etmeyelim çok yakında sahillere de turnike ile gireceğiz"
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