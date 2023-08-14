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Bakan Yumaklı açıkladı! Küçükbaş hayvan dağıtımı Ağustos’ta tamamlanacak

Tarım ve Oman Bakanı İbrahim Yumaklı, depremde hayvanlarını kaybeden üreticilere küçükbaş hayvan dağıtımının Adıyaman’da bu hafta, diğer illerin tamamında ise bu ayın sonunda tamamlanacağını açıkladı.

Ekleme: 14.08.2023 - 15:40 Güncelleme: 14.08.2023 - 15:41 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yumaklı açıkladı! Küçükbaş hayvan dağıtımı Ağustos’ta tamamlanacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak için Adıyaman'a geldi. İlk olarak Valiliği ziyaret eden ve burada toplantıya katılan Bakan Yumak, toplantı sonrasında gazetecilere açıklamada bulundu.

Derince Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Elif Dayıoğlu'na rahmet dileyen Bakan İbrahim Yumaklı, "Derince Limanındaki TMO'nun silolarında bir kaza gerçekleşti. Burada 2 ağır yaralımız vardı. Bir tanesini geçen hafta kaybetmiştik. Maalesef patlamada yaralanan ve tedavi altında olan TMO personelimiz Elif Dayıoğlu'nu da kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve TMO ailesine başsağlığı diliyorum. Dört kardeşimizin tedavileri devam ediyor" dedi.

Bakan İbrahim Yumaklı, 11 ili etkileyen deprem sonrasında 15 binden fazla personelin, 5 binden fazla ağır makine ve teçhizatın görevlendirildiğini belirterek, deprem bölgesinde şu ana kadar 8,8 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapıldığını söyledi.

Bakan Yumaktı, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başladığımız hayvan kayıplarının bire bir karşılanması süreci devam ediyor. Deprem bölgesinde hayvanlarını kaybedenlere küçükbaş hayvan dağıtımını bu ay sonu bitiriyoruz. Şu ana kadar 24 bin 314 küçükbaş dağıtımı yaptık, toplamda 43 bin 573 küçükbaş dağıtımı yapılmış olacak. Adıyaman'da ise bu sayı, 11 bin 913 kayıp hayvanın yaklaşık 4 bine yakını teslim edildi. Adıyaman'da bu hafta içerisinde dağıtımı bitireceğiz. 11 ilimizde toplam 5 bin 804 büyükbaş hayvan dağıtımına başlıyoruz. Büyükbaş hayvanların teslimine yakın süreçte başlayacağız. Kanatlı hayvan ve arı kovanı dağıtımlarımız da ay sonuna kadar bitecek. TMO deprem bölgesinde şu ana kadar 11 ilden toplam 1,5 milyon ton ürün alımı yaptı ve karşılığında 12,1 milyar Lira ürün ödemesi yapacağız" dedi.

Tütün kooperatiflerinin özel tüketim vergisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, "Adıyaman'da faaliyet gösteren sarmalık kıyılmış tütün üreten kooperatiflerin kıyılmış tütün satışındaki yüzde 55 Özel Tüketim Vergi oranını yarıya indirmiştik. Sürecin uygulanması deprem sebebiyle gecikmişti. Süreci hızlandırıp uygulamaya alacağız. Böylece tütün üreticileri, şirketlere göre daha avantajlı bir şekilde ürünlerini pazarlama imkanı bulacak" ifadelerini kullandı.

Tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak ve üretim yerlerinde kalmalarını sağlamak için tedbirler alındığını vurgulayan Bakan Yumaklı, "11 ilimize kırsal kalkınma yatırımları desteklerinde de pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Uygun bulunan bütün projeleri hibe desteği içerisine aldık. Kırsal kalkınma destekleri içerisine Adıyaman'ımıza 223 proje için 21,3 milyon Lira hibe vermiştik. Şimdi bu projeler için 38 milyon TL daha destek paketi hazırladık, uygulamaya koyuyoruz. Adıyaman'ın Sincik ve Gerger ilçelerine iki yeni bal ormanı kuruyoruz. Adıyaman'ı badem üretim üssü yapacağız" diye konuştu.
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