Arnavutköy'de tacizle 2 kişinin ölümüne neden olan sürücü: Biraz şımarığım

Berkant Keskin isimli motosikletli, önünde ilerleyen Murat Vermez kontrolündeki motosikleti taciz etmeye başladı. Bu esnada yaşanan kaza sonrası Vermez ve arkadaşı hayatını kaybederken, Keskin "Ben biraz şımarığım, şaka yapıyordum" dedi.

İstanbul’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.Arnavutköy’de ilerleyen motosikletli Berkant Keskin isimli şahıs, Murat Vermez kontrolündeki motoru arkadan taciz etmeye başladı.Keskin, hareketine devam ederken Vermez kontrolündeki motosiklet kaza yaptı.Yaşanan kazada Murat Vermez ve arkadaşı Nazlıcan Yolcu, hayatını kaybetti.Dehşet olay sonrasında iki kişinin ölümüne neden olan Berkant Keskin, savunma yaptı.Savunma, duyanları şoke edecek cinsten.İki cana mal olan şahıs savunmasında, “Ben biraz şımarığım, şaka yapıyordum.” ifadelerini kullandı.