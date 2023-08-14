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Beyaz Gazete
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Ankara Valiliği, Kocatepe Camisi'ndeki ahlaksız fotoğraf çekimine ilişkin soruşturma başlattı.

Ankara'nın en büyük ve simge camisi Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapma skandalına imza atıldı. Bilal Kısa isimli yönetmen ile camiye giden kadın model, cami adabından uzak kıyafetlerle poz vererek dini değerleri ayaklar altına aldı. Kısa tişört giyen ve verdiği pozlarda eteğini yukarıya çeken model başörtüsü, takke ve tesbihleri de aksesuar olarak kullandı. Cami içinde çekilen pozlar, sosyal medyada 'zıtların büyüsü' ifadesiyle paylaşıldı. Ankara Valiliği, Kocatepe Camisi'ndeki ahlaksız fotoğraf çekimine ilişkin soruşturma başlattı.

Ekleme: 14.08.2023 - 20:17 Güncelleme: 14.08.2023 - 20:20 / Editör: Ozge Selin
Ankara Valiliği, Kocatepe Camisi'ndeki ahlaksız fotoğraf çekimine ilişkin soruşturma başlattı.
Bilal Kısa isimli yönetmen ve adı henüz bilinmeyen bir model, Ankara Kocatepe Camii'nde skandala imza attı.

Camiye belini açıkta bırakan bir tişörtle giden modelin verdiği pozlarda eteğini yukarıya çektiği görüldü. Başörtüsü, takke ve tesbih ise aksesuar olarak kullanılarak dini değerler ayaklar altına alındı.

Ankara Valiliği, Kocatepe Camisi'ndeki ahlaksız fotoğraf çekimine ilişkin soruşturma başlattı.

'Zıtların büyüsü'ymüş!

Rezil görüntüler, sosyal medya üzerinden "Bu fotoğraf zıtların büyüsünü en saf haliyle kaplıyor" şeklinde skandal ifadelerle servis edildi.

İngilizce olarak yapılan paylaşımda "Beyaz kırpılmış tişörtün modern asi aurası, işlemeli kırmızı zemin, eteğin ortaya çıkardığı geleneksel zarafetle çarpıcı bir şekilde uyum sağlıyor. Kafasını süsleyen beyaz takke ve boynunu örten 99 boncuklu tesbih, maneviyatın ve iç huzurun vücut bulmuş halini simgeliyor" denildi.

Ankara Valiliği, Kocatepe Camisi'ndeki ahlaksız fotoğraf çekimine ilişkin soruşturma başlattı.

Paylaşımın altında skandal yorumlar: Dinde ayıp olmaz

Sanat adı altında İslam'ı hedef alan ikili, paylaşımın altına gelen yorumlarda da dini değerle alay etti.

Camide yapılanın ayıp olduğunun belirtildiği bir yoruma cevap veren Kısa, "Dinle şaka olmaz sanar. Olur ya sıkıntı yok" ifadesini kullandı. 'mapierg' kullanıcı adına sahip olan model ise "Dinde ayıp olmaz" şeklinde yanıt verdi. Yoruma gelen bir cevapta ise "Allah sanatı sever" yazıldığı görüldü.

Ankara Valiliği, Kocatepe Camisi'ndeki ahlaksız fotoğraf çekimine ilişkin soruşturma başlattı.

Ankara Valiliği skandala ilişkin soruşturma başlattı

Ankara Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada "İlimiz Kocatepe Camiinde çekildiği anlaşılan ve sosyal medyada paylaşılan ve cami mehabetini rencide eden görüntüler ve sorumluları hakkında Valiliğimizce adlî ve idari inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ankara Valiliği, Kocatepe Camisi'ndeki ahlaksız fotoğraf çekimine ilişkin soruşturma başlattı.
Ankara Valiliği, Kocatepe Camisi'ndeki ahlaksız fotoğraf çekimine ilişkin soruşturma başlattı.
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