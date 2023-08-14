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AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümü! Başkan Erdoğan: Her seçimden birinci çıkarak bugünlere geldik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 22'nci yıl dönümü dolayısıyla bir video mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür ederek başladığı mesajında yerel seçim çalışmalarına değinerek "Mahalli seçim sürecini de vesile ederek her yerde ve her zeminde milletimize bu tabloyu anlatarak bir kez daha oyunları bozacağız. Belediyelerdeki başarısızlıklarını sahte gündemler ve abartılı söylemlerle örtmeye çalışanların gerçek yüzlerini ortaya koyacak 2024'ün martında emaneti beceriksizlerden alıp ehline vereceğiz." dedi.

AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümü! Başkan Erdoğan: Her seçimden birinci çıkarak bugünlere geldik
Ekleme: 14.08.2023 - 11:04 Güncelleme: 14.08.2023 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümü! Başkan Erdoğan: Her seçimden birinci çıkarak bugünlere geldik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 22'nci yıl dönümü dolayısıyla bir video mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına teşekkür ile başladı
"AK Parti'nin milletin bağrından doğan bir siyasi parti olarak ülkeye hizmet için yola çıkışının 22. yıl dönümündeyiz. "Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözü ile başladığımız bu yolculukta hamdolsun girdiğimiz her seçimden birinci çıkarak bugünlere geldik. Kuruluşumuzdan bugüne partimizin hangi kademesinde olursa olsun bu kutlu davanın başarısı için çalışan, emek veren, ter döken her bir kardeşime teşekkür ediyor, darı bekaya irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yine ilk günden bugüne sandıkta verdiği destekle AK Parti'nin Türkiye'ye hizmet mücadelesinde hep yanında duran aziz milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Yeri geldiğinde canı pahasına bize siper olan böyle asil bir milletin evladı olmakla ne kadar iftihar etsek azdır. Bu vesileyle 14 Mayıs'ta Meclis, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki gayretleriniz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum."

2024 mahalli idare seçimlerine gece gündüz çalışarak hazırlanacaklarını belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Kendini milli iradenin üstünde görenleri bir kez daha hezimete uğratan bu seçim sürecinin siyasi tarihimizde ayrı bir yeri olacağına inanıyorum. Seçim sonucunu mertçe kabullenmek yerine hala kendileri gibi düşünmeyen herkese hakaret yağdırmakta, depremzedeleri tahkirde ısrarcı olanları hep yaptığımız gibi milletimizin irfanına havale ediyoruz. Bizim bu muhterislerle kaybedecek tek bir anımız bile yok. Varsın onlar kendi sahte dünyalarında siyasetçilik oynamayı sürdürsün, bize düşen görev bir yandan milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek, diğer yandan yaklaşan 2024 mahalli idare seçimlerine hazırlanmak için gece gündüz çalışmaktır."

"Kimsenin hakkını ihmal etmeyecek, kimsenin beklentilerini cevapsız bırakmayacağız"
"AK Parti 22 yıllık tarihinin iktidarda geçen 21 yılı boyunca bu ülkenin her karış toprağını bereketlendirecek eser ve hizmetlere imza atmış, hayatına dokunmadık ve refahını artırmadık tek bir fert bırakmamıştır. Seçimlerde elde ettiğimiz başarıların gerisindeki en önemli sebep işte bu gerçektir. Küresel krizlerin ülkemize etkilerinden kaynaklanan hayat pahalılığının son dönemde milletimizi bunalttığının farkındayız. Ülkemizin her meselesini çözdüğümüz gibi inşallah bu sıkıntıyı da hal yoluna yine biz koyacağız. Çalışanından emeklisine bu süreçte refah kaybı yaşayan her insanımızın hayat seviyesini eskisinin de üzerine çıkarmak boynumuzun borcudur. Biliyorsunuz eskiden beri gelen kronik sorunlara ilave olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerimizin yeniden inşası için 104 milyar dolarlık bir yükle karşı karşıyayız. Bu ağır yükün altından kalkarken kimsenin hakkını ihmal etmeyecek kimsenin beklentilerini cevapsız bırakmayacağız. Milletimizle birlikte ilk defa böyle bir imtihandan geçiyor değiliz. Vesayetle boğuşurken karşımızdaki gücün sınır tanımayan ceberutluğunu biliyorduk. Gezi olaylarından sokaklar ateşe verilirken yazılan karanlık senaryoyla ülkelerin nerelere götürülmek istendiğini biliyorduk. PKK'sından FETÖ'süne ve DEAŞ'ına kadar tüm terör örgütleri üzerimize salınırken karşımızdaki alçak tuzağın amacını biliyorduk. Ülkemize siyasi olarak diş geçiremeyen, milletimizi birbirine düşüremeyen çevrelerin ekonomimiz üzerinden çevirdikleri oyunları da biliyorduk. Tüm bu imtihanları Allah'ın yardımı ve milletimizin birlik beraberliği sayesinde alnımızın akıyla geride bıraktık. Şimdi yine bir imtihandan geçiyoruz. Bir yandan yıkılan şehirlerimizi inşa etmek diğer yandan hayat pahalılığının üstesinden gelmek, aynı zamanda hedeflerimize doğru kararlılıkla yürümek için çalışıyoruz. Sıkıntılarımız mevcut ama hamdolsun onlardan çok daha büyük imkanlarımız var. Onca sınamayı başarıyla geride bırakmış Türkiye'yi gelip geçici gündemler içinde boğmaya, rotasından çıkarmaya, işleyen çarklarını durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir."

"Emaneti beceriksizlerden alıp ehlilere vereceğiz"
"Mahalli seçim sürecini de vesile ederek her yerde ve her zeminde milletimize bu tabloyu anlatarak bir kez daha oyunları bozacağız. Belediyelerdeki başarısızlıklarını sahte gündemler ve abartılı söylemlerle örtmeye çalışanların gerçek yüzlerini ortaya koyacak 2024'ün martında emaneti beceriksizlerden alıp ehline vereceğiz. Yasamada ve yürütmede ülkeyi yönetme sorumluluğunu bize tevdi eden milletimizin belediyelerde de aynı feraseti göstereceğine yürekten inanıyorum. Bunun için şimdiden çalışmaya başlamalı, sahada en küçük bir boşluğa meydan vermemeliyiz. Unutmayınız bizim bıraktığımız her boşluğu muhalefet yalan ve iftira seliyle dolduracaktır. Bugün nasıl 22'nci yaşımızı 14-28 Mayıs seçimleri zaferinin kıvancıyla kutluyorsak inşallah 23'üncü kuruluş yıl dönümümüzde de 31 Mart 2024 seçim zaferinin sevinciyle ulaşacağız."
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AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümü! Başkan Erdoğan: Her seçimden birinci çıkarak bugünlere geldik
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