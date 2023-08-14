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Açık cezaevine dönüş için yarın son gün

Kovid-19 izninden açık cezaevine dönmesi gereken hükümlüler için süre yarın saat 17.00'de sona erecek

Ekleme: 14.08.2023 - 11:49 Güncelleme: 14.08.2023 - 11:50 / Editör: Ozge Selin
Açık cezaevine dönüş için yarın son gün
Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen düzenlemeye göre, 31 Temmuz itibarıyla Kovid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan süre denetimli serbestlik altında infaz edilecek.

Ancak denetimli serbestlik tedbiri süresine 5 yıldan fazla olanlar açık cezaevlerine tekrar alınacak.

Bu durumdaki hükümlüler, yarın saat 17.00'ye kadar açık cezaevine dönmek zorunda olacak. Süre içinde açık cezaevlerine dönmeyenler haklarını kaybederek kapalı cezaevlerine alınacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatıyla açık cezaevlerinde oluşabilecek yoğunlukların önlenmesi amacıyla tedbirler alındı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce açık cezaevlerinde ilave personel görevlendirilmesi yapıldı, hükümlülerin giriş işlemlerinin yapılacağı masa sayısı da artırıldı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünün çalışmasıyla, 20 Temmuz'dan itibaren denetimli serbestlik tedbiriyle cezalarının infazına devam edilecek hükümlülerle, açık cezaevine dönmesi gereken hükümlerin e-Devlet üzerinden infaz durumlarını sorgulamalarına olanak sağlanmıştı.

Bu tarihten itibaren hükümlüler, cezaevlerine gitmeden infaz durumları hakkında bilgi almıştı. Ayrıca hükümlülere cep telefonlarına gönderilen mesajla da infaz durumlarına ilişkin bilgi verilmişti.

Adalet Bakanı Tunç, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "15 Ağustos akşamına kadar geri döneceklerin başvurmaları gerekiyor. Geri dönecek yaklaşık 21 bin hükümlü var. 21 bin hükümlünün, süresi içinde müracaat etmesi lazım. O süre 15 Ağustos'ta sona eriyor. 15 Ağustos'a kadar müracaat etmeyen hükümlüler haklarını kaybetmiş, direkt kapalı cezaevine gitmiş olurlar." ifadesini kullanmıştı.
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