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Zonguldak'ta cinnet geçiren kadın annesi ve anneannesini baltayla öldürdü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 31 yaşındaki bir kadın, sabaha karşı cinnet geçirerek anne ve anneannesini baltayla doğrayıp, uzuvlarını evin penceresinden sokağa attı. Olay sonrası şüpheli gözaltına alınırken, cesetler ise adli tıpa kaldırıldı.

Ekleme: 13.08.2023 - 11:21 Güncelleme: 13.08.2023 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
Zonguldak'ta cinnet geçiren kadın annesi ve anneannesini baltayla öldürdü
Zonguldak'ta kan donduran bir olay meydana geldi.

Sabah 05.00 sıralarında Devrek'e bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki toplu konutlarda bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan 31 yaşındaki Rabia Ç., sabah 05.00 sıralarında cinnet geçirdi.

Cinnet geçirip annesi ve anneannesini baltayla öldürdü
Annesi Şeyda Ç. ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı baltayla öldürüp parçalayan katil zanlısı, eşyalarıyla birlikte uzuvlarını da camdan sokağa attı.

Gürültüye uyanan komşular durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, evin kapısını balyozla kırarak içeriye girdi.

Öldürdüğü talihsiz kadınların uzuvlarını sokağa attı
Rabia Ç. gözaltına alınırken, anne ve anneannesinin cesedine ait parçalar toplanarak tabuta konuldu.

Cesetler otopsi için adli tıpa kaldırıldı.

Katil zanlısının jandarmadaki sorgusu sürüyor.
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