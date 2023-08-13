  • USD: 27,01 - 27,05
  • EURO: 29,68 - 29,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TCG Fatih Fırkateyni Batı Karadeniz'deki sondaj gemilerine refakat etti

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Fatih Fırkateyni'nin, Batı Karadeniz'de sondaj faaliyetlerine devam eden Kanuni, Yavuz ve Fatih gemilerine refakat ettiğini bildirdi.

Ekleme: 13.08.2023 - 17:09 Güncelleme: 13.08.2023 - 17:09 / Editör: Ozge Selin
TCG Fatih Fırkateyni Batı Karadeniz'deki sondaj gemilerine refakat etti
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakanlık, "TCG Fatih, Karadeniz Uyumu Harekatı görevi kapsamında, Batı Karadeniz'de sondaj faaliyetlerine devam eden Kanuni, Yavuz ve Fatih sondaj gemilerimize refakat etti." ifadelerine yer verildi.

TCG FATİH; Karadeniz Uyumu Harekâtı görevi kapsamında, Batı Karadeniz'de sondaj faaliyetlerine devam eden KANUNİ, YAVUZ ve FATİH sondaj gemilerimize refakat etti.
İlk kez ev sahibi olacaklara yeni konut kredisi geliyor: 180 ay vade ve yüzde 1,20 faiz masada
Muhalefette kaos! İYİ Partili Turhan Çömez ve CHP'li Gaye Usluer canlı yayında birbirine girdi: İpler iyice koptu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan baş döndüren diplomasi trafiği: Ülke liderleri ile ayrı ayrı görüşecek
Eve dönüşte kazan kazan dönemi! Başkan Erdoğan talimat verdi: Sığınmacılara Halep modeli
CHP'li İBB bildiğiniz gibi! Reklam var metro yok
Kılıçdaroğlu yönetimini topa tutan Tanju Özcan 'yerel seçimlerde CHP'yi hüsran bekliyor' deyip duyurdu: İstanbul ve Ankara kaybedilecek
Fondaş Sözcü bildiğiniz gibi! Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne getirilen Ömer Faruk Belviranlı'yı liyakatsizlikle suçladı
Başkan Erdoğan'dan Hacı Bektaş-ı Veli mesajı
Danimarka'da Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenlendi
Semih Yalçın'dan İYİ Parti'nin ittifak yanıtına tepki: Millet faturayı yanlış algılayıp reddedenlere çıkarır
Bakan Vedat Işıkhan emekli maaş artışı için ekim ayını işaret etti
Malatya beşik gibi sallanıyor! Bir deprem daha...
Beşiktaş'ta tadilat yapılan binada çökme!
Bakan Yerlikaya: Biri turuncu kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun hizmet siyaseti! İETT'de sıradan bir gün: Otobüsten dumanlar yükseldi
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan adaylık çıkışı: Parasını kestiği Halk TV’ye konuştu!
FETÖ'cü Necmeddin Özmen yakalandı
İmamoğlu'nun dava açtığı Gökhan Özbek İBB'nin trol yapılanmasını ifşa etti: Vız gelir, tırıs gidersin...
Yunan uzman Miçotakis’i topa tuttu: “Erdoğan’ın istediği her şeyi verdi”
Mossad'ın 'üçüncü gözü' Selçuk Küçükkaya! FETÖ terörist aracı oldu, Avrupa'da eğitim aldı
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Şehit Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş: Şehit olmak benim amacım

Şehit Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş: Şehit olmak benim amacım

Bayrampaşa'da kedilerin zehirlendiği iddiası ortalığı ayağa kaldırdı!

Bayrampaşa'da kedilerin zehirlendiği iddiası ortalığı ayağa kaldırdı!

Zonguldak'ta cinnet geçiren kadın annesi ve anneannesini baltayla öldürdü

Zonguldak'ta cinnet geçiren kadın annesi ve anneannesini baltayla öldürdü

Tarlada heyecanlandıran keşif: Pulluğa Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mozaik takıldı

Tarlada heyecanlandıran keşif: Pulluğa Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mozaik takıldı

Bir telefonla 8 milyon lirasını kaptırdı: Dolandırıcılardan inanılmaz tuzak!

Bir telefonla 8 milyon lirasını kaptırdı: Dolandırıcılardan inanılmaz tuzak!