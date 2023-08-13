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Şehit Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş: Şehit olmak benim amacım

Teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan mehmetçiğin annesi, görevini bırakmasını istediği oğlunun kendisine, "Şerefli bir mesleğim var, şehit olmak benim amacım" cevabını verdiğini söyledi.

Ekleme: 13.08.2023 - 09:45 Güncelleme: 13.08.2023 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
Şehit Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş: Şehit olmak benim amacım
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 Ağustos'ta teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan 27 yaşındaki Piyade Teğmen şehit düştü.

Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın annesi Tülay Altınbaş, Ankara Bala'daki taziye evinde duygusal anlar yaşadı. Şehit annesi oğlundan istifa etmesini istediği halde oğlunun kendisine, “Şerefli bir mesleğim var, şehit olmak benim amacım” sözlerine yer verdi.

'Çok büyük ama onur ve gurur verici bir acı'
Acı ile gururu aynı anda yaşadığı söyleyen kederli anne Altınbaş, oğlu ile ilgili şöyle konuştu:

Çok büyük ama onur ve gurur verici bir acı. Bir annenin yaşamak istemediği, bir yandan da iyi ki yaşadım, oğlum şehit oldu dediğim bir durum. Ben dimdik yaktayım. Oğlum, narin birisiydi. Bir taraftan da yüreğim yanıyor.

Çok iyi bir çocuktu. Pırlanta gibiydi. İnce ruhluydu. En küçük bir tartışmamızda hemen gelip özür diler, ayağımın altını öperdi. Çok farklı bir çocuktu.

Şehit Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş: Şehit olmak benim amacım

'Şehit olmak benim amacım'
Şehit teğmenin örnek bir karaktere sahip olduğunu söyleyen anne Altınbaş, şunları söyledi:

Kendisiyle en son şehit olmadan bir gün önce görüştük. İstifa et gel dedim. Bana, ‘Olmaz anne, şerefli bir mesleğim var. Şehit olmak benim amacım. Hakkını helal et' dedi. Ortaokuldan sonra askeri lise sınavlarını kazanmıştı.

O zamandan beri asker olmak istiyordu. O dönem kilo problemi olduğu için sağlık sınavında elenmişti.

Çok başarılı bir öğrenciydi. Kaymakam olmak istedi, vazgeçip teğmenliği seçti. Kendinden çok beni düşünürdü. ‘Anneme ev alayım' diye hayal kurardı.

Şehit Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş: Şehit olmak benim amacım

'Baba oğul ilişkileri çok güzeldi'
Oğlunun, vefat eden polis babası ile çok iyi anlaştığını dile getiren anne Altınbaş, şunları söyledi:

Babasını çok severdi. Arkadaş gibilerdi. Okul bahçesinde top oynarlardı. Babasını oğlunu kütüphaneye götürürdü, ramazan ayında camiye götürürdü. Baba oğul ilişkileri çok güzeldi. Çocuklarım da babaları gibi saygılı ve sevgililer.

Annesi üzülmesin diye görev yerini söylememiş
Oğlunun göre yaptığı yeri acı haberini almadan bir gün önce öğrendiğini söyleyen Altınbaş, şöyle dedi:

Kurban bayramından sonra görev yerine gitmişti. Gittiği yeri bana söylemek istemedi, özel bir görev olduğu için. Halaları ile görüşüyormuş. ‘Annem gittiğim yeri bilmesin, üzülmesin' diyormuş. Ben son gün öğrendim nasıl bir çatışma içinde ve nerede olduğunu.
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