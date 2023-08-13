Şanlıurfa'da sulama kanalına giren genç boğuldu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinden geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında öğle saatlerinde yaşan İddiaya göre, 18 yaşındaki Abdullatif Beyboğa, serinlemek için sulama kanalına girdi. Akıntıya kapılan gencin boğulma tehlikesi yaşadığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Olay yerine gelen su altı polisleri gencin cansız bedenini sudan çıkardı. Abdullatif Beyboğa'nın cansız bedeni otopsi için Şanlıurfa Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.