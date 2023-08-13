Peş peşe üç depremle sarsıldılar: Malatyalılar park ve bahçelerde sabahladı

Malatya’da, peş peşe yaşanan üç deprem sonrası evlerine girmeye korkan bazı vatandaşlar geceyi park ve bahçelerde geçirdi.

Malatya’da Yeşilyurt merkezli saat 16.39’da 4.8, 16.40’ta 4.5, 18.18’de ise 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından sokaklara dökülen vatandaşların deprem nöbeti sürüyor.Evlerine girmeye korkan bazı vatandaşların geceyi park ve bahçelerde geçirdiği kentte bazıları ise sosyal tesislerde kalmayı tercih ederken, artçı sarsıntılar da devam ediyor.