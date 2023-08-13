Muhalefette kaos! İYİ Partili Turhan Çömez ve CHP'li Gaye Usluer canlı yayında birbirine girdi: İpler iyice koptu

28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda ağır bir yenilgi alan CHP ve İYİ Parti kanadında sular durulmuyor. CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' tartışmaları sürerken, İYİ Parti'de ise gözler 26 Ağustos'a çevrildi.İYİ Parti bu kez yerel seçimlere ittifak yapmadan girmek istiyor. Akşener'in kurmayları ve parti tabanı bu yönde açıklama yaparken, CHP'nin yerle seçimlerde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde ağır hezimet yaşayan Akşener, her fırsatta pişmanlığını dile getirip, 'CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Cesaret edemedik, savaşmadık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu' diye konuşmuştu.Bir yandan da gözler, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Büyük Taarruz'un yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamaya çevrildi. Kulislerde Akşener'in çok sert bir konuşma yaparak CHP ile ipleri tamamen koparacağı iddia edildi.Hatta Akşener'in 'Partinin başından gitsem bile CHP ile ittifak yapmayın' diyeceği, beldelerde bile seçime müstakil gireceklerini ilan edeceği öne sürüldü.Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, CHP Eski Milletvekili Gaye Usluer ve İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Sözcü TV'de yayınlanan programda birbirine girdi.Usluer, 'Elbette ki ittifaklar karşılıklık fedakarlıklar yapılarak oluşturulmuştur. Ancak bunun sonuncunda örneğin Balıkesir ili, sayın Turhan Çömez'in de milletvekili olduğu il yapılan anketlerde CHP adayı tarafından alınabiliyor görülürken ittifak nedeniyle İYİ Parti'ye verilmiştir ve Balıkesir kaybedilmiştir. Esasında hep o kazanılan 11 büyükşehiri konuşuyoruz ama kaybedilen şehirler de ittifakların sonucudur.Bunları da belki tartışmak gerekir. İYİ Parti '11 büyükşehir bizim sayemizde alındı' diyor ama burada karşılıklı fedakarlık süreci oluşmuştur. Örneğin Balıkesir CHP adayı olduğunda kazanılabiliyorken İYİ Parti orada iddiada bulunmuştur. 'Biz alalım, biz alırız' diye, alamamıştır.' ifadelerini kullandı.İYİ Partili Turhan Çömez ise Gaye Usluer'in bu sözleri üzerine 2019'daki yerel seçim döneminde CHP teşkilatlarının çalışmadığı için Balıkesir'in kaybedildiğini iddia etti.Çömez, 'Haksız ithamda bulunuyorsunuz. Söyledikleriniz doğru değil Balıkesir özelinde. Ben şimdi kalkar 'CHP teşkilatları çalışmadı' desem polemik büyür. Söyledikleriniz yanlış' ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu'nun genel seçimde aday olmasının hata olduğunu ima eden Çömez, Usluer'e 'Ona bakarsınız Kemal Bey de seçimlerden önce %60 kazanıyordu sizin anketlerinize göre' diyerek yanıt verdi.