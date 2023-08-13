Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu ile Ardahan çevreleri yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Marmara ile Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmeyen hava sıcaklıklarının, diğer bölgelerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın, Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre bugün İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiği ifade edildi.Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ için sarı kodlu uyarı yaptı.İşte il il hava durumu...MARMARAParçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Balıkesir'in kuzeyi ile Çanakkale'Nin doğusunun yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 32°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 29°CParçalı ve az bulutluSAKARYA °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlıEGEAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 35°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 39°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 32°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 35°CParçalı ve az bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 45°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 41°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 40°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 36°CParçalı bulutluÇANKIRI °C, 37°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 37°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 31°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 31°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 33°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 35°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlıTOKAT °C, 34°CParçalı bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 34°CParçalı ve az bulutlu, kuzeyi zamanla parçalı ve çok bulutluKARS °C, 34°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 32°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 43°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 43°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 41°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 44°CAz bulutlu ve açık