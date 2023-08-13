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Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 13 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, 7 kent için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların, Marmara, Orta ve Doğu Karadeniz, Balıkesir, Çanakkale ve Ardahan'da kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan Marmara ile Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmeyen hava sıcaklıklarının, diğer bölgelerde artmaya devam etmesi bekleniyor.

Ekleme: 13.08.2023 - 09:35 Güncelleme: 13.08.2023 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu ile Ardahan çevreleri yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI
Marmara ile Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmeyen hava sıcaklıklarının, diğer bölgelerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre bugün İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiği ifade edildi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ için sarı kodlu uyarı yaptı.

İşte il il hava durumu...

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Balıkesir'in kuzeyi ile Çanakkale'Nin doğusunun yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 45°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 37°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 33°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

TOKAT °C, 34°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi zamanla parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık
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