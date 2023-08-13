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Kılıçdaroğlu yönetimini topa tutan Tanju Özcan 'yerel seçimlerde CHP'yi hüsran bekliyor' deyip duyurdu: İstanbul ve Ankara kaybedilecek

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası CHP'de başlayan değişim rüzgarına desteğiyle bilinen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, parti yönetimine ilişkin sert eleştirilerini yerel seçimler üzerinden sürdürdü. CHP'nin bu zihniyette giderse yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı kaybedeceğini söyleyen Özcan, "İttifak olsa belki Ankara kurtarılabilir ama İstanbul zor." dedi.

Kılıçdaroğlu yönetimini topa tutan Tanju Özcan 'yerel seçimlerde CHP'yi hüsran bekliyor' deyip duyurdu: İstanbul ve Ankara kaybedilecek
Ekleme: 13.08.2023 - 00:26 Güncelleme: 13.08.2023 - 00:27 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu yönetimini topa tutan Tanju Özcan 'yerel seçimlerde CHP'yi hüsran bekliyor' deyip duyurdu: İstanbul ve Ankara kaybedilecek
Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Yedili Masa'nın aldığı yenilgi CHP'de şiddetini giderek artıran 'değişim' rüzgarını başlattı.

Seçmeninden parti tabanına, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP'de başlayan değişim rüzgarına partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da destek verdi.

Seçimler sonrası yaptığı açıklamalarında Kılıçdaroğlu'nun istifa edip parti yönetimine CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçmesi gerektiğini savunan Özcan, bu kez yerel seçimlere ilişkin Genel Merkez'i eleştirdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. CNN Türk'te CHP ve ihracına dair açıklamalarda bulunan Özcan, "Kesin ihraç cezasıyla ilgili Mahkemeye müracaat edeceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu'nu eleştiren Özcan, "Geri dönsem bile sayın Kılıçdaroğlu CHP'nin başında kaldığı sürece aday aday olmayacağım. Velev ki beni haklı buldu mahkeme ihraç kararını ortadan kaldıracak ben CHP'ye döneceğim. Sayın Kılıçdaroğlu görevde olduğu sürece aday adayı olmayacağımı ifade ettim" diye konuştu.

CHP tabanıyla hiçbir sorunu olmadığını ancak yönetimle sorunu olduğunu ifade eden Özcan şöyle devam etti:

"CHP'ye oy veren seçmenlerin benim itirazlarımın haklı olduğunu söylüyor. CHP'ye çok emek vermiş bir insanım. 22 yaşında CHP'ye üye oldum. Kurumsal olarak CHP yönetimi benim hakkımda yanlış karar verdi CHP tabanıyla alakası yok. CHP yönetimiyle sorunum olduğunu söylüyorum. Baykal'ın zamanındaki CHP ile Kılıçdaroğlu CHP arasında ne kadar fark var. CHP çizgisinin Atatürk ilkelerine döneceğine inanmıyorum. Genel Başkan ve ekibi değişmediği müddetçe bu parti yola girmez."
Kılıçdaroğlu yönetimini topa tutan Tanju Özcan 'yerel seçimlerde CHP'yi hüsran bekliyor' deyip duyurdu: İstanbul ve Ankara kaybedilecek
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