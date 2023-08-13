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İstiklal Caddesi’nde vicdanları kanatan olay: İBB aracı esnafın sekiz yıldır baktığı kediyi ezip kaçtı

İstiklal Caddesi’nde İBB’ye ait zabıta aracı, esnafın 8 yıldır baktığı sokak kedisini ezip kaçtı. Ağır yaralanan “Bambino” isimli kedinin, esnaf tarafından veterinere götürüldüğü ve beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

Ekleme: 13.08.2023 - 16:41 Güncelleme: 13.08.2023 - 16:42 / Editör: Ozge Selin
İstiklal Caddesi’nde vicdanları kanatan olay: İBB aracı esnafın sekiz yıldır baktığı kediyi ezip kaçtıOlay, dün saat 10.00 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescid Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Müdürlüğüne bağlı bir araç, araç trafiğine kapalı olan İstiklal Caddesi’nde seyretmeye başladı. Zabıta ekibi bir süre sonra cadde üzerinde yatan bir kediyi üstünden geçerek ezdi.

Olayın ardından ekip uzaklaşırken, ağır yaralanan kedi can havliyle kıvranmaya başladı. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı. 8 yıldır esnafın baktığı “Bambino” isimli kediyi gören esnaf hemen alıp veterinere hekime götürdü. Tedaviye alınan kedinin beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Yaklaşık 48 saat gözetim altında tutulacak olan kedinin durumunu kritik olduğu bilgisine ulaşıldı.“

Öte yandan, kediyi ezen zabıta ekibinin, olayın farkında oldukları ve hayvan severlerin peşine düşmemeleri için kaçtıklarını söyledikleri iddia edildi. Kedinin tedavisinin sürdüğü olayla ilgili ise esnafın konuşmaktan çekindiği bilgisine ulaşıldı.
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