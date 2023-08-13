İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Terör örgütünün 36,4 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bingöl'de gerçekleştirilen narkoterör operasyonunda bölücü terör örgütünün 36,4 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendiğini bildirdi.Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:#Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla, #Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirdiği ve 2023 yılının en yüksek yakalaması olan "Şehit Jandarma Ütğm. Uğur TUNABOYLU" NARKOTERÖR OPERASYONU sonucunda:73 kg toz esrar315 kg kubar esrar ile14.654.192 kök kenevir ele geçirildi.Operasyonu gerçekleştiren Jandarmamızı tebrik ediyorum.Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.