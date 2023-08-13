Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan baş döndüren diplomasi trafiği: Ülke liderleri ile ayrı ayrı görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş döndüren yurt dışı temaslarına başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağustos sonuna doğru Macaristan'a eylül ayında ise Hindistan ve ABD'ye gidecek. Dünya için önemli kararların alınacağı BM Genel Kurulu'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinde ülke liderleri ile ayrı ayrı görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Önümüzdeki süreçte Macaristan, Hindistan ve ABD'yi ziyaret edecek.



İlk durak Macaristan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncelikle 20 Ağustos tarihinde Macaristan'a gidecek. Ülkeyi milli günü olan tarihte ziyaret etmesi bir anlamıyla da hem jest ziyareti olacak. Ziyaret günü birlik gerçekleşecek, Erdoğan aynı gün yurda dönecek.



Putin ile görüşme olacak mı?



A Haber'in aktardığına göre; Ay sonuna doğru Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir temasta bulunacak. Putin'in Türkiye'ye gelmesini beklenirken, aksi yönde bir ziyaret de gerçekleşebilir.



G-20 için Hindistan'a gidecek

Erdoğan, 9-10 Eylül tarihlerinde bu kez G-20 Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gidecek. Temasları sonrası Türkiye'ye dönecek.



ABD'ye kritik ziyaret

17-21 Eylül tarihlerinde ise Erdoğan, Amerika'da olacak. Orada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu düzenlenecek. Türkiye de bu kurula katılacak. Burada alınacak olan kararlar da dünya açısından oldukça önemli. Böylesi ziyaretlerde (ABD) ikili temaslar öne çıkar. BM üyesi olan diğer ülke liderleri ile ayrı ayrı görüşecek. Buna dair de planlamalar yapılmakta. Son olarak özellikle de Rusya ile temaslar dünya açısından büyük önem taşıyacak.