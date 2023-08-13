Bayrampaşa'da kedilerin zehirlendiği iddiası ortalığı ayağa kaldırdı!

Korkunç olay, dün sabah saatlerinde Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddialara göre, köpeğini parka getiren Havva Yangel, 2 yavru kediyi ölü buldu. Yangel, kedilerin zehirlenerek öldürüldüklerini iddia etti.Havva Yangel, 'Ben de öyle birşey duydum. Onlardan ne istiyorlar bilmiyorum. Şu an gerçekten kalbim yerinden çıkacak gibi. Ağzı dili olmayanlardan ne istiyorlar bilmiyorum.Gerçekten konuşamıyorum. Benim de Alman kurdum var. Onu parka getirdim. Parka gelince gördüm. Böyle birşey yapanlar insan değiller. Eğer bu sokakta yapıldıysa o yapanları buluruz' dedi.