Bakan Uraloğlu: Kruvaziyer turizminin tercihi Türkiye oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kruvaziyer turizminin gelişmesi yönünde uzun yıllardır önemli yatımlar yaptıklarını ve yaşanan artışların sebebinin bu yatırımlar olduğunu dile getirdi. Bakan Uraloğlu, kruvaziyer yolcu sayısının geçen yıla oranla yüzde 66,7 oranında artış gösterdiğini belirterek, ""Geçen yıl Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde ülkemize 341 bin 556 kurvaziyer yolcusu gelirken, bu yıl ise aynı dönemde bu sayı yüzde 66,7 artarak 569 bin 280'e ulaştı. Yıl sonu ise bir milyon yolcuyu aşmasını bekliyoruz" dedi.Bakanı Uraloğlu, yaz aylarının başlamasıyla kruvaziyer turist sayısında ciddi bir artışın yaşandığını belirterek, "Ülkemizde kruvaziyer turizminin gelişmesi için çok ciddi yatırımlar yaptık. Bu yatırımlar sayesinde ise kruvaziyer turizminide talep gören ülke olduk. Bu talep ve tercihlerin rakamlara da olumlu yansıdığını görüyoruz. Nisan'da 88 bin 566 olan kruvaziyer yolcu sayısı Mayıs'ta 176 bin 840'a, Haziran'da 183 bin 407 ve Temmuz'da 209 bin 33'e yükseldi. Geçen yıl Mayıs-Haziran- Temmuz döneminde ülkemize 341 bin 556 kurvaziyer yolcu gelirken, bu yıl ise aynı dönemde bu sayı yüzde 66,7 artarak 569 bin 280'e ulaştı. Eğer artışlar bu şekilde yükselmeye devam ederse yıl sonu bir milyonu aşmasını bekliyoruz" diye konuştu.