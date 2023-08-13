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Bakan Özhaseki: Mogan Gölü yeniden yaşam merkezi oldu

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü, dip çamurunun temizlenmesinin ardından yeniden canlıların yaşam merkezi oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Temizlenerek eski güzelliğine kavuşan Mogan Gölü, su canlıları ve kuşların yaşam alanı olmaya devam ederken, vatandaşlarımız için de keyifli vakit geçirebilecekleri bir sosyal yaşam alanı oldu” dedi.

Ekleme: 13.08.2023 - 13:22 Güncelleme: 13.08.2023 - 13:22 / Editör: Ozge Selin
Bakan Özhaseki: Mogan Gölü yeniden yaşam merkezi oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2016 yılında başlatılan "Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesi" çerçevesinde Mogan Gölü'nden 3 milyon 500 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı. 2 etaptan oluşan dip çamuru temizleme çalışmalarıyla canlı florası korunurken, gölün etrafında da çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Yapılan temizliğin ardından yeniden binlerce canlının yaşam merkezine dönen Mogan Gölü, başkentlilerin de keyifle vakit geçirdikleri alan oldu.

"MOGAN GÖLÜ ESKİ GÜZELLİĞİNE KAVUŞTU"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşımda, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın ortak çalışması olarak 2016 yılında başlattığımız 'Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesi' ile 3 milyon 500 bin metreküp dip çamuru çıkardık. Bu çalışma ile eski güzelliğine kavuşan Mogan Gölü, hem su canlıları ve kuşların yaşam alanı olmaya devam ediyor hem de çevresinde yaptığımız, çocuk oyun parkları, dinlenme alanları, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla vatandaşlarımız için keyifli vakit geçirebilecekleri bir sosyal yaşam alanı oldu" ifadelerini kullandı.

"ÇOK TEMİZ VE FERAHLATICI BİR YER"

Mogan Gölü'nün çamurunun temizlenmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması vatandaşları da mutlu etti. Yapılan çalışmalardan memnun kalan vatandaşlar, bölgede kurulan çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, yürüyüş ve bisiklet yollarında keyifli vakit geçirdiklerini belirterek, "Eski halinde sazlık daha çoktu ve kokusu vardı. Ama şimdi mola veriyoruz, yemeğimizi yiyoruz, çocuğumuzu gezdiriyoruz. Yapılan bu iyileştirmeler hem bizler için, hem de su canlıları için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yürüyüş ve bisiklet alanları çok güzel. Yurt dışından bir fark göremiyorum. Çok temiz ve ferahlatıcı bir yer" diye konuştu.
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