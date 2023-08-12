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Yunanistan'dan Türkiye’ye girmeye çalışan 2 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye’ye girmeye çalışan 2 teröristin yakalandığını açıkladı.

Ekleme: 12.08.2023 - 17:10 Güncelleme: 12.08.2023 - 17:12 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'dan Türkiye’ye girmeye çalışan 2 terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığı belirtildi.

Paylaşımda, yapılan incelemeler sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ ve birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.

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