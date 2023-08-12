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Beyaz Gazete
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Yunan uzman Miçotakis’i topa tuttu: “Erdoğan’ın istediği her şeyi verdi”

Yunanistan 'Mavi Vatan' ve Kıbrıs meselesini gündeminden düşürmüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında 11-12 Temmuz tarihleri arasında NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen görüşme konuşulmaya devam ederken Yunan uzman, Türkiye'nin istediği her şeyi aldığını ifade etti.

Yunan uzman Miçotakis’i topa tuttu: “Erdoğan’ın istediği her şeyi verdi”
Ekleme: 12.08.2023 - 11:32 Güncelleme: 12.08.2023 - 11:45 / Editör: Ozge Selin
Yunan uzman Miçotakis’i topa tuttu: “Erdoğan’ın istediği her şeyi verdi”
Yunanistan'ın aklına önemli 3 konu başlığı var. Mavi Vatan, 12 mil iddiası ve Kıbrıs sorunu... Türkiye'nin bu konular karşısında net tavrını sürdürdüğünü belirten Yunan uzman, Miçotakis'e tepki gösterdi. Miçotakis'in Erdoğan ile görüşmek için istediği her şeyi verdiğini öne sürdü…

Yunan uzman Miçotakis’i topa tuttu: “Erdoğan’ın istediği her şeyi verdi”

KAZANAN TARAF TÜRKİYE

NATO Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında gerçekleşen görüşmenin gerçekten bir dönüm noktası olduğunun belirtildiği bir haberde, kazanan tarafın büyük oranda Türkiye olduğu yazıldı.

Yunan uzman Miçotakis’i topa tuttu: “Erdoğan’ın istediği her şeyi verdi”

DİYALOG SORUNSUZ SÜRSÜN DİYE…

Haberde, Türkiye ve Yunanistan arasındaki diyaloğun sorunsuz sürmesi için Miçotakis'ın F-16 modernizasyonu kilidini açtığı ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN TAVRI NET

Bu durumdan duyulan rahatsızlığı açık açık belirten gazete Uluslararası İlişkiler uzmanı Dr. Yannos Charalambidis'in sözlerine dikkat çekti. Mavi Vatan konusunda Türkiye'nin tavrının net olduğu uzlaşma için hiçbir şey vadetmediği yalnızca aldığı vurgulandı.

Yunan uzman Miçotakis’i topa tuttu: “Erdoğan’ın istediği her şeyi verdi”

'TAVİZ VERDİK'

Miçotakis'in Türkiye'ye çok sayıda taviz verdiği yazılan haberde, Yunanistan'ın 12 mil iddiasının neredeyse bir hayal olduğu ifade edildi. Aksi takdirde Türkiye'nin diyalog kurmaya ihtiyacının da olmadığı belirtildi.

Yunan uzman Miçotakis’i topa tuttu: “Erdoğan’ın istediği her şeyi verdi”

YUNANİSTAN ANKARA'DAN HİÇBİR ŞEY TALEP EDEMEDİ

Kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) konusunda Yunanistan'ın Ankara'dan hiçbir şey talep etmediği belirtildi. Bunun da şu 2 anlama geldiği yazıldı.

1- Yunanistan 12 mil iddiasından üstü örtülü olarak vazgeçiyor.

2- Ege adalarının MEB iddiasından vazgeçilecek

Yunan uzman Miçotakis’i topa tuttu: “Erdoğan’ın istediği her şeyi verdi”

Yunanistan'ın Türkiye ile diyaloğa girmek için çok sayıda taviz verdiği ancak Türk politikasında hiçbir değişiklik olmadığı vurgulandı.

SAVAŞ SEBEBİ VURGUSU

Türkiye'nin 12 mili casus belli yani savaş sebebi gösterdiği hatırlatılan analizde, Ankara'nın bu konuda savaşa gitmeden Yunanistan'ı ikna etmeye çalıştığı ifade edildi. Bunu da gücünün gölgesinden kazanmak olarak nitelendirdi. Mavi Vatan gibi Kıbrıs konusundan da taviz verilmediği ifade edildi.

Ege'de uluslararası anlaşmalara göre gayri askeri statüde olması gereken adaların tamamen askerden arınmasını sağlamanın da Ankara'nın temel hedefleri arasında yer aldı.

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Yunan uzman Miçotakis’i topa tuttu: “Erdoğan’ın istediği her şeyi verdi”
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