  • USD: 27,01 - 27,05
  • EURO: 29,68 - 29,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ticaret Bakanlığı acımadı: Güvensiz tüketici ürünlerine 4.1 milyon TL’lik ceza

Ticaret Bakanlığı' güvensiz tüketici ürünlerine 4.1 milyon TL'lik ceza kesti. Bakanlıktan yapılan açıklamada "2023 yılı temmuz ayı itibari ile ürünleri güvensiz bulunan üretici ve ithalatçılara toplam 4.1 milyon lira idari para cezası uygulandı." denildi.

Ticaret Bakanlığı acımadı: Güvensiz tüketici ürünlerine 4.1 milyon TL’lik ceza
Ekleme: 12.08.2023 - 10:09 Güncelleme: 12.08.2023 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
Ticaret Bakanlığı acımadı: Güvensiz tüketici ürünlerine 4.1 milyon TL’lik ceza
Ticaret Bakanlığı, 2023 yılı temmuz ayı itibari ile ürünleri güvensiz bulunan üretici ve ithalatçılara toplam 4.1 milyon lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.


Ticaret Bakanlığı acımadı: Güvensiz tüketici ürünlerine 4.1 milyon TL’lik ceza

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;
Tüketicilerimizi güvensiz ürün risklerinden korumak amacıyla Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan başta kırtasiye, oyuncak ve çocuk bakım ürünleri olmak üzere tekstil, ayakkabı, mobilya, deterjan gibi ürünlere yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri yürütülmektedir. Denetimlerde ürünler Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu hale getirildikten sonra hazırlanan teknik mevzuattaki ölçütlere göre yetkilendirilmiş laboratuvarlarda incelenmektedir. Böylece tüketicilerimize Avrupa Birliği seviyesinde koruma sağlanmaktadır.

Güvensiz ürünlerin oluşturabileceği riskleri önleyerek tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin korunması Bakanlığımızın birinci önceliği olup, 'güvensiz ürüne sıfır tolerans' ilkesiyle hareket edilmektedir.

Ürün kontrolleri, risk analizleri çerçevesinde hazırlanan aylık denetim planları, tüketici şikâyetleri ve diğer bildirimler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Denetimlerde; ürünlerin içermesi muhtemel zararlı kimyasalların tespitine yönelik analizler yapılmakta, fiziksel olarak kaza ve yaralanmalara sebebiyet verebilecek küçük parça, sivri uç gibi kısımlar test edilmekte ve kullanım talimatı, etiket bilgileri, uyarı ve işaretlemeler kontrol edilmektedir.

Denetimler sonucunda mevzuata uygun olmayan ürünlere piyasaya arzın yasaklanması, toplatma, bertaraf ve ayrıca idari para cezası yaptırımları uygulanmaktadır. Bu ürünlere ilişkin bilgiler Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla www.guvensizurun.ticaret.gov.tr adresli internet sitesinden tüketicilerimizle de paylaşılmaktadır.

Bu çerçevede, 2023 yılı temmuz ayı itibari ile toplam 940 parti ürün denetlenmiştir. Ürünleri güvensiz bulunan üretici ve ithalatçılara toplam 4.1 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır.

Bununla birlikte, 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde okul ve kırtasiye ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirilecek olup çocuklarımızın sağlık ve güvenliğini riske atabilecek ürünlere gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Tüketicilerimizin güvensiz olduğundan şüphelendikleri ürünlerle ilgili Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Bakanlığımızın web sayfası üzerinden ihbar ve şikâyet mekanizmalarını kullanarak Bakanlığımıza bildirimde bulunmaları, piyasadaki güvensiz ürünlerin tespitine önemli katkı sağlayacaktır.
İmamoğlu'nun dava açtığı Gökhan Özbek İBB'nin trol yapılanmasını ifşa etti: Vız gelir, tırıs gidersin...
Yunan uzman Miçotakis’i topa tuttu: “Erdoğan’ın istediği her şeyi verdi”
Mossad'ın 'üçüncü gözü' Selçuk Küçükkaya! FETÖ terörist aracı oldu, Avrupa'da eğitim aldı
Tarımda yeni dönem: Üretim devrimi! Bakan Yumaklı 4 madde ile açıkladı
Ticaret Bakanlığı acımadı: Güvensiz tüketici ürünlerine 4.1 milyon TL’lik ceza
CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni çiftliğe çevirmişler! İl Başkanı oğlunu, kızını, damadını ve gelinini belediyeye yerleştirmiş
Bakan Uraloğlu 'Süper Hızlı Tren' projesini duyurdu: Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek
İYİ Parti'den MHP'ye 'ittifak' cevabı: Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz
Zafer Partisi Ümraniye İlçe Başkanı Ömer Selim Akduman istifa ederek AK Parti'ye katıldı: Parti İslam düşmanlığına doğru evrildi
TSK'dan Suriye'de operasyon: Saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi
Malezya'da LGBT lobisine darbe: Bu saati takanlara hapis cezası verilecek
Ümit Özlale'den yerel seçimler için net mesaj: Yeniden bir 6'lı masa süreci yaşatılmak istenirse İYİ Parti'nin duruşu olumsuz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması! Yol haritasını açıkladı
İstanbul'un klasikleşen sorunu: İstanbul'da 3 saat arayla iki metrobüs kazası!
CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün'ün Canan Kaftancıoğlu'nun talimatıyla görevden alındığı ortaya çıktı
İstanbul'da ulaşıma zamlı tarifenin ilk günü: Nasıl dayanacağımızı biz de bilmiyoruz artık
Haluk Bayraktar'dan Baykar satılıyor iddialarına açıklama
İBB'nin bina testi çürük çıktı!
Başkan Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik paylaşımı
Atatürk’ü oynayan Aras Bulut İynemli Disney’e ağzını açamadı: Bölüm başına bakın ne kadar alıyormuş!
Yeni sıcak hava dalgası geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

Yeni sıcak hava dalgası geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

Bu görüntüler dün gece Ankara'da çekildi: Günlerdir konuşuluyordu herkes izlemek için akın etti

Bu görüntüler dün gece Ankara'da çekildi: Günlerdir konuşuluyordu herkes izlemek için akın etti

WhatsApp'tan büyük yenilik! Aynı telefonda iki hesap kullanılabilecek

WhatsApp'tan büyük yenilik! Aynı telefonda iki hesap kullanılabilecek

Saray duvarlarının altından çıktı: Hiç el değmemiş halde bulundu meğer binlerce yıldır Türkiye'de gizliymiş

Saray duvarlarının altından çıktı: Hiç el değmemiş halde bulundu meğer binlerce yıldır Türkiye'de gizliymiş

Çin'de kırmızı alarm: Khanun Tayfunu yıkıp geçecek

Çin'de kırmızı alarm: Khanun Tayfunu yıkıp geçecek

Dünyada eşi benzeri yok: Bugatti Chiron Super Sport Golden Era'nın yapımı 2 yıl sürdü sadece bir adet üretildi

Dünyada eşi benzeri yok: Bugatti Chiron Super Sport Golden Era'nın yapımı 2 yıl sürdü sadece bir adet üretildi