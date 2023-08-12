Kemal Kılıçdaroğlu’ndan adaylık çıkışı: Parasını kestiği Halk TV’ye konuştu!

CHP'de seçim sonrası sular durulmadı. Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında koltuk kavgası başladı. Yaşanan kriz, İstanbul'a hatta 'fondaş' medyaya da sıçradı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na destek veren ve kendisini eleştiren Halk TV'ye çok kızdı. Tüm anlaşmaları feshetti ve parayı kıstı… Ancak günler sonra geri adım attı. CHP'yi desteklemesi için fonladığı Halk TV'ye verdiği röportajda özgür basın vurgusu yaptı. Ekrem İmamoğlu'na ise bir kez daha genel merkezin kapısını kapattı…

Seçimlerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim kavgası başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na kazan kaldırdı. 'Baba-oğul' imajı çizen ikili arasında koltuk kavgası yaşandı.Genel başkanlık koltuğu için yaşanan kavga İstanbul'a hatta CHP'nin fondaş medyasına kadar uzandı.Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini devirmek için medya baskısı yapan hatta CHP'li kritik isimlerle darbe toplantısı bile düzenleyen Ekrem İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıracak hamleler yaptı.CHP'nin fonladığı Halk TV'yi hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu, 'Hem CHP'den destek alıyor hem partiyi karıştırıyorlar. Sabah akşam CHP'yi konuşuyorlar. Tanju Özcan burada eylem yapıyor, canlı veriyorlar' ifadesini kullandı.CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem de Halk TV ile CHP arasındaki tüm sözleşmelerin feshedildiğini açıkladı.Ancak Kemal Kılıçdaroğlu, bu karardan günler sonra geri adım attı. Parasını kestiği Halk TV'ye röportaj verdi yerel seçim ve koltuk kavgası hakkında ilginç açıklamalar yaptı.Önce fonladığı, ardından kendisine destek vermediği için parasını kestiği Halk TV'ye verdiği röportajda, 'özgür basın' vurgusu yapması kafaları karıştırdı…Kendisini eleştiren Halk TV'ye 'Hem CHP'den destek alıyor hem partiyi karıştırıyorlar' diyerek tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Özgür gazetecilik yapanlar susturulmak isteniyor' sözleri üzerine sosyal medyada 'Bay Kemal yine kendisiyle çelişiyor' yorumu yapıldı.Kemal Kılıçdaroğlu, koltuk kavgası yaşadığı Ekrem İmamoğlu'na da mesaj yolladı. İmamoğlu'na bir kez daha 'İstanbul'da kal' mesajı gönderen Kılıçdaroğlu'nun, 'CHP'li belediyelerimiz çok başarılı' yorumunu yapması dikkatlerden kaçmadı.Kemal Kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ağır yenilgi alan 8'li koalisyon ortaklarına da seslendi. Adaylığını bile desteklemeyen, seçimlerin ardından 'CHP son tercihimdi' diyen ortaklarına 'Türkiye'yi düşünen muhalefet partileri bir araya gelir' mesajı gönderdi.